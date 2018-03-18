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01:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФНЛ перебирается в манежи

Разгромное поражение второй команды «Зенита», погоня «Оренбурга» за «Крыльями», билет Аленичева в премьер-лигу — в обзоре 28-го тура ФНЛ.

Источник: ФК "Тамбов"

НОВИЧОК И ТРИ ПЕНАЛЬТИ

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Красножан пришел в подмосковные «Химки» за месяц до старта весенней части ФНЛ, но не провел ни одного домашнего матча. Выездное турне из трех встреч его команда завершила в Санкт-Петербурге, где уступила «Динамо» (1:2). Неудачное время для начала матча (пятница, 16.00) и колющий питерский ветер при «минус десяти» подпортили впечатление от футбола. Собравшаяся кучка зрителей (не более трехсот человек) наблюдала за дебютом на уровне ФНЛ арбитра Максима Чембулатова из Костромы. 27-летний судья назначил три пенальти в этой встрече. У «Химок» была одна попытка, и гости ее не реализовали. Голкипер бело-голубых Егор Генералов нарушил правила в штрафной и сам же отразил 11-метровый.

У «Динамо» оба раза с точки забил Артем Кулишев, хотя последний пенальти показался спорным и вызвал негодование на скамейке «Химок».

— Судейство обсуждать не стану. Скажу лишь, что судья сегодня дебютировал, а такие матчи всегда сложны…, — отметил Красножан после игры, когда эмоции уже улеглись.

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Благодаря этой победе «Динамо» опередило «Сибирь и держится в хвосте за «Тамбовом», расположившимся на четвертой строчке.

«ЗЕНИТУ» ДАЛИ ПОД ДЫХ

На следующий день в Питере прошел самый веселый матч тура. Курскому «Авангарду» не помешали ни снег, ни качество газона на Малой арене «Петровского», где накануне играло «Динамо». Голы в ворота «Зенита-2» сыпались один за другим. Подопечные Константина Зырянова неплохо начали этот матч, на восьмой минуте получив право на 11-метровый. Но с точки промазал Николай Прудников, а дальше забивали только гости.

— Мы готовились играть на победу всю неделю. После незабитого пенальти команда немножко расклеилась, — отметил после матча Зырянов. — Забитый мяч с пенальти или не с пенальти был бы огромным подспорьем для нашей молодой команды. Поведя 1:0, мы совершенно по-другому начали бы действовать.

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Вместо 1:0 сине-бело-голубые получили 0:4. Могли проиграть крупнее, если бы Михаил Кержаков не вытащил пенальти. Этим поражением «Зенит-2» осложнил себе жизнь внизу таблицы. Отставание от гарантирующей выживание в ФНЛ 15-й строчки сохранилось (5 очков), а вот количество оставшихся игр уменьшилось.

БОРЬБА ЗА ВТОРУЮ СТРОЧКУ ПОДХОДИТ К КУЛЬМИНАЦИИ

Претенденты на вторую путевку в РФПЛ «Крылья Советов» и «Оренбург» набрали по три очка. Команда Андрея Тихонова одержала третью победу кряду после перерыва, обыграв в Новосибирске «Сибирь» (1:0). К счастью для самарцев, матч проходил в манеже, где было тепло и уютно. На игру собралось более 3000 болельщиков.

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Быстрый гол Алана Чочиева на седьмой минуте матча облегчил работу «Крыльям», которые после этого закрылись и отбили все атаки «Сибири».

«Оренбург» свой матч проводил дома, где легко разобрался с «Олимпийцем» (3:0). Это была лишь разминка перед самым главным матчем весны. В следующем туре оренбуржцы отправятся в Самару, чтобы решить судьбу второй строчки ФНЛ.

БОЛЬШИЕ ВОПРОСЫ ДМИТРИЯ АЛЕНИЧЕВА

«Енисею» тоже помог быстрый гол в домашнем матче с «Факелом». Но потом хозяева ели унесли ноги. Аутсайдер ФНЛ приехал в Красноярск не раздаривать очки, а биться. После точного удара Александра Харитонова на восьмой минуте воронежская команда превратилась в монстра и была очень близка к тому, чтобы наказать «Енисей». Не зря на послематчевой на пресс-конференции главный тренер хозяев Дмитрий Аленичев отметил, что у него большие вопросы к своей команде.

— Моя вина в том, что не смог донести до футболистов, что на одном классе, на одной ноге никого не обыграешь, — сказал Аленичев. — Может, ребята посчитали, что ту команду, которая находится в конце турнирной таблицы, можно обыграть, играя в 20 процентов своих возможностей.

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В свою очередь Павел Гусев, возглавляющий «Факел», заявил, что «Енисей», на его взгляд, — уже команда РФПЛ.

И СНОВА В МАНЕЖ

«Луч-Энергия» упустила шанс оторваться от зоны вылета, благо все конкуренты потеряли очки в этом туре. Команда Александра Григоряна в гостях уступила «Тамбову» в тепличных условиях. Игра проходила в манеже (впервые в истории тамбовского клуба), закрытом от снега и ветра, поэтому и собрала 1500 зрителей — хорошая аудитория для первой лиги. После матча футболисты и оба тренера отмечали, что в манеже просто замечательно играть. Возможно, к временному переезду под крышу перейдут и другие клубы. От этого все будут в выигрыше.

Что касается матча, то «Тамбов» еще в первом тайме реализовал два своих момента, после чего вопрос о победителе был почти решен. Один ответный гол не помешал хозяевам набрать три очка, впервые в 2018 году. Подопечные Андрея Талалаева сохранили за собой четвертую строчку.

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