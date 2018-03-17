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18:33 (мск), источник: ТАСС

«Спартак-2» и «Кубань» сыграли вничью в матче первенства ФНЛ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак-2» сыграл вничью с краснодарской «Кубанью» со счетом 0:0 в матче 28-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Источник: РИА "Новости"

«Спартак-2» не может победить в ФНЛ на протяжении девяти туров. В турнирной таблице «Спартак-2» занимает 13-е место, набрав 33 очка, «Кубань» с 34 очками идет 10-й.

В следующем туре «Спартак-2» в гостях сыграет с владивостокским «Лучом-Энергией», «Кубань» примет калининградскую «Балтику». Обе встречи пройдут 24 марта.

Результаты других матчей игрового дня:

«Енисей» (Красноярск) — «Факел» (Воронеж) — 1:0;

«Сибирь» (Новосибирск) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1;

«Оренбург» — «Олимпиец» (Нижний Новгород) — 3:0;

«Тюмень» — «Томь» (Томск) — 1:1;

«Шинник» (Ярославль) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:1;

«Балтика» — «Ротор-Волгоград» — 1:0;

«Зенит-2» (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Курск) — 0:4.

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