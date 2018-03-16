Тихонов едет в Новосибирск, Талалаев примет Григоряна в манеже

СКОЛЬКО ГОЛОВ ЗАБЬЕТ ОБРАДОВИЧ?

Все же перейдя в «Оренбург», лучший снайпер первенства Андрей Козлов в новой команде лицевой счет пока не открыл. Естественно, многие сейчас говорят, что проводящий лучший сезон в карьере 29-летний нападающий существенно выиграл в финансах, но потерял в футболе. Однако не стоит торопиться с выводами, делая поправку на новый коллектив и иной игровой стиль. У Козлова еще будет время ответить скептикам, а вот о действенности системы Дмитрия Аленичева говорить можно и нужно.

В «Енисее» Козлов за половину турнира забил вдвое больше, чем за самый результативный сезон в других командах. Теперь же в Красноярске идеально встроили в командный механизм Марко Обрадовича. Сербский новичок не убеждал своей результативностью в Казахстане, более успешный для него боснийский чемпионат не показатель, однако выступления в ФНЛ он начал с двух дублей. Такими темпами Аленичев и его сделает лучшим бомбардиром. Фантастика? Посмотрим, как сыграет Обрадович с «Факелом».

«ОРЕНБУРГ» ПОСЛЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ОСЕЧКИ

Главное событие прошлого тура — идентичные показатели в графе «набранные очки» у «Крыльев Советов» и потерпевшего первое с сентября поражение «Оренбурга». На следующей неделе два претендента на прямой выход в премьер-лигу сыграют между собой в Самаре, и очень интересно — с каким багажом команды Андрея Тихонова и Владимира Федотова подойдут к генеральному весеннему сражению.

У «Оренбурга» в субботу соперник будет неуступчивым, однако «Олимпиец» все же ниже классом, и для гостей дисквалификация защитника Юрия Морозова более чувствительна, что потеря соперником по той же причине Сергея Бреева. Да и свое поле фавориту помочь должно: после смены главного тренера на родном «Газовике» хозяева одержали девять побед при одной ничьей. Ждем десятого выигрыша?

ПОБЕДИТ ЛИ ТИХОНОВ В НОВОСИБИРСКЕ?

«Крыльям» в Новосибирске будет сложнее. Во-первых, играть волжанам предстоит с командой, которая сохраняет реальные шансы попасть в «стыки». Во-вторых, «Сибирь» довольно уверенно начала весенний отрезок, победив преобразившийся «Луч» и отыгравшись в Дзержинске. Домашняя победная серия команды Сергея Кирсанова равняется четырем матчам.

С другой стороны, если самарцы хотят вернуться в элитное общество, помешать им все это не должно. Все-таки, волжане выиграли у сибиряков три раза подряд, и обязаны добиваться нового успеха. Тем более, атаке волжан должен частично облегчить задачу перебор желтых карточек у одного из ключевых защитников «Сибири» Алексея Аравина.

НАЧНЕТ ЛИ ЗАБИВАТЬ КОМАНДА ТАЛАЛАЕВА?

Можно по-разному относиться к Александру Григоряну и его порой неоднозначным высказываниям, но это не отменяет главного: возглавивший зимой «Луч-Энергию» специалист умеет ставить игру и давать результат. В прошлом туре дальневосточники победили, казалось бы, несокрушимый «Оренбург» и резко обострили борьбу за второе место и прямую путевку в премьер-лигу. Теперь же команда Григоряна может не только сделать еще один шаг в сторону от пропасти, но и сыграть заметную роль в сражении претендентов на участие в «стыках».

Получится ли компенсировать потерю удачно влившегося в состав новичка Сергея Цуканова и добиться результат? Или «Тамбов» Андрея Талалаева, в двух первых весенних турах набравший одно очко и не забивший ни одного мяча, все-таки вспомнит дорогу к чужим воротам?

По логике четвертой команде турнира должны помочь родные стены, где соскучившиеся болельщики не видели своих любимцев с 8 ноября. К тому же «Тамбов» примет дальневосточников в манеже.

«БАЛТИКА» ПОДНИМАЕТСЯ, «ДИНАМО» ПАДАЕТ?

Класс команды и ее психологическая устойчивость определяется реакцией на неудачи. У питерского «Динамо» она оказалась неправильной, и вместо того, чтобы вытеснить «Тамбов» из квартета лидеров, команда Александра Точилина в Томске потерпела второе поражение подряд. Если бело-голубые еще и «Химки» Юрия Красножана не победят, их можно смело вычеркивать из числа претендентов на участие в стыковых матчах. Хотя, динамовцы никогда не акцентировали на этом внимание.

То ли дело «Балтика», официально объявившая о цели выйти в премьер-лигу. Домашнее поражение от «Зенита-2» поставило Игоря Черевченко и его команду на грань провала, однако, оказавшись прижатыми к стенке, балтийцы выиграли в Воронеже. Да, у аутсайдера, но если вспомнить, что за пределами Калининграда побед не было с 27 августа, можно говорить о подвиге по расписанию.