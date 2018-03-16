Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Катастрофа MH17: Boeing нацеливали на «борт» Путина - СМИ
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
Светлана Лобода уехала рожать в США
Лавров упал на сцене форума (видео)
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Текущие события
Футбол. Еврокубки
15.03
Лион2
ЦСКА3
Футбол. Еврокубки
15.03
Зальцбург0
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
15.03
Арсенал3
Милан1
Футбол. Еврокубки
15.03
Динамо К0
Лацио2
Футбол. Еврокубки
15.03
Зенит1
РБ Лейпциг1
Футбол. Еврокубки
15.03
Атлетик1
Марсель2
Футбол. Еврокубки
15.03
Виктория Пл2
Спортинг1
Футбол. Еврокубки
15.03
Локомотив М1
Атлетико5
Все события
Посольство РФ в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
«Зенит»: без Кокорина, без Европы
Американский биатлонист: Печально вновь видеть русских на КМ
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Вышедший из комы Алексей Янин возвращается к нормальной жизни
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
01:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тихонов едет в Новосибирск, Талалаев примет Григоряна в манеже

«СЭ» представляет пять главных интриг 28-го тура первенства ФНЛ.

СКОЛЬКО ГОЛОВ ЗАБЬЕТ ОБРАДОВИЧ?

Все же перейдя в «Оренбург», лучший снайпер первенства Андрей Козлов в новой команде лицевой счет пока не открыл. Естественно, многие сейчас говорят, что проводящий лучший сезон в карьере 29-летний нападающий существенно выиграл в финансах, но потерял в футболе. Однако не стоит торопиться с выводами, делая поправку на новый коллектив и иной игровой стиль. У Козлова еще будет время ответить скептикам, а вот о действенности системы Дмитрия Аленичева говорить можно и нужно.

В «Енисее» Козлов за половину турнира забил вдвое больше, чем за самый результативный сезон в других командах. Теперь же в Красноярске идеально встроили в командный механизм Марко Обрадовича. Сербский новичок не убеждал своей результативностью в Казахстане, более успешный для него боснийский чемпионат не показатель, однако выступления в ФНЛ он начал с двух дублей. Такими темпами Аленичев и его сделает лучшим бомбардиром. Фантастика? Посмотрим, как сыграет Обрадович с «Факелом».

Во время загрузки произошла ошибка.

«ОРЕНБУРГ» ПОСЛЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ОСЕЧКИ

Главное событие прошлого тура — идентичные показатели в графе «набранные очки» у «Крыльев Советов» и потерпевшего первое с сентября поражение «Оренбурга». На следующей неделе два претендента на прямой выход в премьер-лигу сыграют между собой в Самаре, и очень интересно — с каким багажом команды Андрея Тихонова и Владимира Федотова подойдут к генеральному весеннему сражению.

У «Оренбурга» в субботу соперник будет неуступчивым, однако «Олимпиец» все же ниже классом, и для гостей дисквалификация защитника Юрия Морозова более чувствительна, что потеря соперником по той же причине Сергея Бреева. Да и свое поле фавориту помочь должно: после смены главного тренера на родном «Газовике» хозяева одержали девять побед при одной ничьей. Ждем десятого выигрыша?

Во время загрузки произошла ошибка.

ПОБЕДИТ ЛИ ТИХОНОВ В НОВОСИБИРСКЕ?

«Крыльям» в Новосибирске будет сложнее. Во-первых, играть волжанам предстоит с командой, которая сохраняет реальные шансы попасть в «стыки». Во-вторых, «Сибирь» довольно уверенно начала весенний отрезок, победив преобразившийся «Луч» и отыгравшись в Дзержинске. Домашняя победная серия команды Сергея Кирсанова равняется четырем матчам.

С другой стороны, если самарцы хотят вернуться в элитное общество, помешать им все это не должно. Все-таки, волжане выиграли у сибиряков три раза подряд, и обязаны добиваться нового успеха. Тем более, атаке волжан должен частично облегчить задачу перебор желтых карточек у одного из ключевых защитников «Сибири» Алексея Аравина.

Во время загрузки произошла ошибка.

НАЧНЕТ ЛИ ЗАБИВАТЬ КОМАНДА ТАЛАЛАЕВА?

Можно по-разному относиться к Александру Григоряну и его порой неоднозначным высказываниям, но это не отменяет главного: возглавивший зимой «Луч-Энергию» специалист умеет ставить игру и давать результат. В прошлом туре дальневосточники победили, казалось бы, несокрушимый «Оренбург» и резко обострили борьбу за второе место и прямую путевку в премьер-лигу. Теперь же команда Григоряна может не только сделать еще один шаг в сторону от пропасти, но и сыграть заметную роль в сражении претендентов на участие в «стыках».

Получится ли компенсировать потерю удачно влившегося в состав новичка Сергея Цуканова и добиться результат? Или «Тамбов» Андрея Талалаева, в двух первых весенних турах набравший одно очко и не забивший ни одного мяча, все-таки вспомнит дорогу к чужим воротам?

По логике четвертой команде турнира должны помочь родные стены, где соскучившиеся болельщики не видели своих любимцев с 8 ноября. К тому же «Тамбов» примет дальневосточников в манеже.

Во время загрузки произошла ошибка.

«БАЛТИКА» ПОДНИМАЕТСЯ, «ДИНАМО» ПАДАЕТ?

Класс команды и ее психологическая устойчивость определяется реакцией на неудачи. У питерского «Динамо» она оказалась неправильной, и вместо того, чтобы вытеснить «Тамбов» из квартета лидеров, команда Александра Точилина в Томске потерпела второе поражение подряд. Если бело-голубые еще и «Химки» Юрия Красножана не победят, их можно смело вычеркивать из числа претендентов на участие в стыковых матчах. Хотя, динамовцы никогда не акцентировали на этом внимание.

Во время загрузки произошла ошибка.

То ли дело «Балтика», официально объявившая о цели выйти в премьер-лигу. Домашнее поражение от «Зенита-2» поставило Игоря Черевченко и его команду на грань провала, однако, оказавшись прижатыми к стенке, балтийцы выиграли в Воронеже. Да, у аутсайдера, но если вспомнить, что за пределами Калининграда побед не было с 27 августа, можно говорить о подвиге по расписанию.

Продолжит ли поднявшаяся на пятую строчку и отстающая от «Тамбова» на три очка «Балтика» движение вверх — увидим в поединке с «Ротором». Командой, которая двумя мартовскими победами сделала серьезную заявку на сохранение места в ФНЛ. Правда, Сергею Павлову придется обойтись без дисквалифицированного защитника Игоря Климова и уже принесшего волгоградцам одну победу Никиты Бурмистрова, который арендован у «Балтики».

Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Олимпийцы продают машины. И правильно делают
«Зенит»: без Кокорина, без Европы
Американский биатлонист: Печально вновь видеть русских на КМ
«Атлетико» разгромил «Локомотив» в Москве
Два участника Олимпиады дисквалифицированы за домогательства
МОК прокомментировал запрет спортсменам Украины выступать в РФ
Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA в США
Флойд Мейвезер сообщил, что начинает подготовку к поединку в UFC
Новости
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь