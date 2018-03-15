Суд отклонил жалобу «Кубани» о законности выплаты Попову € 600 тыс

Источник: РИА "Новости"

Представитель Попова сообщил суду, что «Кубань» приняла на себя обязанность выплатить футболисту € 600 тыс. в связи с его переходом в «Спартак». «Кубань» в связи с этим получила от московского клуба € 6 млн, отметил юрист футболиста. «При этом сам Попов способствовал своему переходу в «Спартак», договорившись с данным клубом о переходе и выплате в связи с этим истцу денежной суммы. В результате указанных действий НАО «ФК «Кубань» получило материальную выгоду в размере € 600 тыс.», — говорится в решении суда.

Из имеющихся в деле доказательств следует, что «в трудовые обязанности Попова не входило оказание клубу посреднических услуг, связанных с поиском футбольных клубов, желающих приобрести игрока». Выплата в размере € 600 тыс. не предусмотрена ни трудовым контрактом, ни положением об оплате труда от 1 января 2015 года, отметил суд.

Арбитраж пришёл к выводу, что оказание Поповым подобных услуг выходило за рамки трудовых отношений и является не частью трудового соглашения, а самостоятельной гражданско-правовой сделкой, определяющей размер оплаты услуг футболиста, связанных с поиском и переговорами о переходе игрока в «Спартак». Вознаграждение установлено в связи с действиями Попова, повлекшими реальную выгоду для «Кубани», поэтому в действиях сторон по заключению данного соглашения не усматривается злоупотребления гражданскими правами, говорится в решении первой инстанции.