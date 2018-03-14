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15:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент Петреску: Дан может пожаловаться на РФС в ФИФА. Это издевательство!

Николай Пырнеу, агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, сообщил «СЭ», что РФС в очередной раз перенес решение по краснодарскому клубу.

Источник: РИА "Новости"

«Кубань» так и не расплатилась с румынским специалистом. Петреску требует снять с команды очки.

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 — Заседание Палаты по разрешению споров РФС по делу «Кубани» вновь перенесено. С 28 февраля на 26 марта. Причина? А нам никто ничего не объяснил. Такие дела… Более того, нам даже не дали возможность оспорить это решение. Палата действует не в правовом поле и не соблюдает свой же регламент. Что ж, другого варианта у нас нет.

Наши действия? Если с «Кубани» не снимут очки, мы уже однозначно обратимся в СAS. Кроме того, Петреску обратиться в ФИФА по поводу поведения РФС. Федерация пишет регламент и сама же его не выполняет. Это вопрос принципа!

Ни в какой цивилизованной стране такой ситуации быть не может. Должников просто не допускают до чемпионата. Ок. Допустили, но, ребята, давайте тогда соблюдать правила, которые вы сами и прописали.

Возможно, РФС хочет помочь «Кубани», но почему мы крайние? Почему нет конструктивного диалога?

Какие-то заключения какого-то суда, который якобы запрещает клубы выплачивать долги… Что это такое? Издевательство! Детский лепет, это уже даже не смешно. (Виталий АЙРАПЕТОВ).

Кубань
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