Общий долг «Томи» составляет 64 миллиона рублей

Ранее сообщалось, что в конце ноября глава Томской области Сергей Жвачкин сообщал, что финансовые проблемы ФК «Томь» будут решены до конца 2017 года. На тот момент речь шла о задолженности в 300 млн рублей.

«Производства в отношении футбольного клуба (“Томь”) в настоящее время существуют… Общая сумма долга — 64 миллиона рублей, из них 36,5 миллиона — долг по налогам, 1,685 миллиона рублей — по зарплате… При беседе с руководящим составом клуба им была дана устная информация, что вскоре все долги будут закрыты», — передает слова Конгарова Sibnovosti.ru.