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14:05 (мск), источник: Onedivision.ru

Общий долг «Томи» составляет 64 миллиона рублей

Общий долг ФК «Томь» по исполнительным листам, которые в настоящее время находятся в производстве у приставов, составляет 64 млн рублей; руководство футбольного клуба пообещало погасить всю задолженность в ближайшее время, сообщил глава УФССП по Томской области Иван Конгаров.

Ранее сообщалось, что в конце ноября глава Томской области Сергей Жвачкин сообщал, что финансовые проблемы ФК «Томь» будут решены до конца 2017 года. На тот момент речь шла о задолженности в 300 млн рублей.

«Производства в отношении футбольного клуба (“Томь”) в настоящее время существуют… Общая сумма долга — 64 миллиона рублей, из них 36,5 миллиона — долг по налогам, 1,685 миллиона рублей — по зарплате… При беседе с руководящим составом клуба им была дана устная информация, что вскоре все долги будут закрыты», — передает слова Конгарова Sibnovosti.ru.

В середине октября 2016 года приставы арестовали одно из зданий клуба, имевшего задолженность по налоговым платежам, а в середине февраля 2017 года передали его на реализацию.

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