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13:19 (мск), источник: Onedivision.ru

Суд отклонил жалобу «Кубани» на решение о законности выплаты Попову

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил жалобу «Кубани» на решение о законности выплаты клубом болгарскому футболисту Ивелину Попову компенсации в размере 600 тысяч евро за переход в «Спартак», состоявшийся в 2015 году. Об этом информирует РАПСИ.

Источник: РИА "Новости"

Представитель Попова сообщил суду, что «Кубань» приняла на себя обязанность выплатить футболисту 600 тысяч евро в связи с его переходом в «Спартак». «Кубань» в связи с этим получила от московского клуба 6 миллионов евро, отметил юрист футболиста.

«При этом сам Попов способствовал своему переходу в «Спартак», договорившись с данным клубом о переходе и выплате в связи с этим истцу денежной суммы. В результате указанных действий НАО «ФК «Кубань» получило материальную выгоду в размере 600 тысяч евро», — говорится в решении суда.

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Из имеющихся в деле доказательств следует, что «в трудовые обязанности Попова не входило оказание клубу посреднических услуг, связанных с поиском футбольных клубов, желающих приобрести игрока». Определенная в приложении выплата не предусмотрена ни трудовым контрактом, ни положением об оплате труда от 1 января 2015 года, отметил суд.

Арбитраж пришел к выводу, что оказание Поповым подобных услуг выходило за рамки трудовых отношений и является самостоятельной гражданско-правовой сделкой, определяющей размер оплаты услуг футболиста, связанных с поиском и переговорами о переходе Попова в «Спартак». Вознаграждение установлено в связи с действиями Попова, повлекшими реальную выгоду для «Кубани», поэтому в действиях сторон по заключению данного соглашения не усматривается злоупотребления гражданскими правами, говорится в решении первой инстанции.

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