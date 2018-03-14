Суд отклонил жалобу «Кубани» на решение о законности выплаты Попову

Источник: РИА "Новости"

Представитель Попова сообщил суду, что «Кубань» приняла на себя обязанность выплатить футболисту 600 тысяч евро в связи с его переходом в «Спартак». «Кубань» в связи с этим получила от московского клуба 6 миллионов евро, отметил юрист футболиста.

«При этом сам Попов способствовал своему переходу в «Спартак», договорившись с данным клубом о переходе и выплате в связи с этим истцу денежной суммы. В результате указанных действий НАО «ФК «Кубань» получило материальную выгоду в размере 600 тысяч евро», — говорится в решении суда.

Из имеющихся в деле доказательств следует, что «в трудовые обязанности Попова не входило оказание клубу посреднических услуг, связанных с поиском футбольных клубов, желающих приобрести игрока». Определенная в приложении выплата не предусмотрена ни трудовым контрактом, ни положением об оплате труда от 1 января 2015 года, отметил суд.