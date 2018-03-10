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15:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» разгромил «Зенит-2», «Крылья Советов» обыграли «Тюмень»

В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал на своём поле «Енисей».

Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.

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В составе победителей дубль оформил Марко Обрадович, а ещё один гол на свой счёт записал Александр Харитонов.

В другом матче тура, который проходил параллельно, «Крылья Советов» на своём поле оказались сильнее «Тюмени» — 2:0. За самарскую команду голы забили Азер Алиев и Алан Чочиев.

Благодаря победам «Енисей» и «Крылья Советов» довели до пяти матчей свои серии без поражений в ФНЛ. Красноярцы с 62 очками лидируют в турнирной таблице после 27 туров, самарцы (57) делят второе место с «Оренбургом».

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