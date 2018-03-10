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«Енисей» разгромил «Зенит-2», «Крылья Советов» обыграли «Тюмень»
В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал на своём поле «Енисей».
В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» принимал на своём поле «Енисей».
Встреча проходила на стадионе «Петровский МСА» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Марко Обрадович, а ещё один гол на свой счёт записал Александр Харитонов.
В другом матче тура, который проходил параллельно, «Крылья Советов» на своём поле оказались сильнее «Тюмени» — 2:0. За самарскую команду голы забили Азер Алиев и Алан Чочиев.
Благодаря победам «Енисей» и «Крылья Советов» довели до пяти матчей свои серии без поражений в ФНЛ. Красноярцы с 62 очками лидируют в турнирной таблице после 27 туров, самарцы (57) делят второе место с «Оренбургом».