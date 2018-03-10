Владимир Федотов: В судействе пусть разбираются компетентные органы
Главный тренер «Оренбурга» после поражения во Владивостоке в 27-м туре первенства ФНЛ обвинил судейскую бригаду во главе с Артемом Чистяковым в ошибках, повлиявших на исход встречи.
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Главный тренер «Оренбурга» после поражения во Владивостоке в 27-м туре первенства ФНЛ обвинил судейскую бригаду во главе с Артемом Чистяковым в ошибках, повлиявших на исход встречи.
— Офсайд был очевидный, — приводит слова Федотова Матч ТВ. — Судья находился в правильной позиции, он не мог не видеть, что было «вне игры»…
Стоял по самой отсечке. Но вы еще посмотрите, с чего началась быстрая атака хозяев. Мы подавали угловой — там завалили Афонина. Это же пенальти. Но не хочу больше о судьях! А то скажут, что тренер жалуется. Пусть компетентные органы разбираются.
— Приемлемо ли играть в таких условиях, которые были во Владивостоке?
— А что об этом говорить? Говорим, говорим… Да, на поле был лед, местами промерзшее поле. Но перенос нам был невыгоден. Мы же не команда летчиков, чтобы по несколько раз летать во Владивосток.