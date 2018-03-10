Владимир Федотов: В судействе пусть разбираются компетентные органы

— Офсайд был очевидный, — приводит слова Федотова Матч ТВ. — Судья находился в правильной позиции, он не мог не видеть, что было «вне игры»…

Стоял по самой отсечке. Но вы еще посмотрите, с чего началась быстрая атака хозяев. Мы подавали угловой — там завалили Афонина. Это же пенальти. Но не хочу больше о судьях! А то скажут, что тренер жалуется. Пусть компетентные органы разбираются.

— Приемлемо ли играть в таких условиях, которые были во Владивостоке?