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«Оренбург» проиграл «Лучу-Энергии» и прервал семиматчевую победную серию в ФНЛ
В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» принимала на своём поле «Оренбург».
В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «Луч-Энергия» принимала на своём поле «Оренбург».
Встреча проходила на стадионе «Динамо» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Андрей Мязин, который отличился на 88-й минуте встречи.
Таким образом, «Оренбург» прервал серию из семи побед подряд в ФНЛ и 12-матчевую серию без поражений.
В ещё одном матче тура, который проходил параллельно, «Томь» на своём поле обыграла «Динамо СПб» со счётом 1:0. Голом отметился Александр Павленко.