Аленичев в гостях у Зырянова, Григорян против непобедимого «Оренбурга»

Источник: Спорт-Экспресс

АНЮКОВ ПРОТИВ НОВОГО КРАСНОЯРСКОГО БОМБАРДИРА

Похоже, в Красноярске зря паниковали после ухода лучшего бомбардира Андрея Козлова. Сербский новичок Марко Обрадович сразу принялся оправдывать доверие Дмитрия Аленичева, отметив дебют в ФНЛ дублем в ворота полуфиналиста Кубка России «Авангарда».

Теперь нейтрализация балканского легионера и возвращение в состав «Енисея» отбывшего дисквалификацию Владимира Камеша — головная боль для Константина Зырянова. Хотя, еще неизвестно, кому стоит больше опасаться, ведь новый главный тренер «Зенита-2» начал самостоятельную карьеру гостевой победой над строящей амбициозные планы «Балтикой», а его помощник Александр Анюков забил в Калининграде решающий гол. С такими раскладами не поймешь: а действительно ли лидер первенства будет в Санкт-Петербурге очевидным фаворитом?

НЕСОКРУШИМ ЛИ ОРЕНБУРГ?

Вернувшийся на Дальний Восток Александр Григорян начал работу в «Луче-Энергии» с поражения в Новосибирске. Теперь же гарантировавшему болельщикам сохранение места в ФНЛ и «валидольную концовку» тренеру предстоит домашняя премьера против одного из фаворитов турнира «Оренбург».

Команда Владимира Федотова возобновила сезон победой, и на данный момент ее беспроигрышная серия достигла 12 туров. На этом отрезке в последний раз уступившие 16 сентября оренбуржцы одержали 11 побед при одной ничьей. Что ж, это будет отличный экзамен для команды из Владивостока, которая планирует вернуть себе историческое название «Луч» и, по словам врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, в перспективе планирует подняться в премьер-лигу.

Правда, на состоявшейся в среду встрече с командой снова прозвучали слова руководства о том, что в «Луче» и хоккейном «Адмирале» должны играть местные воспитанники. Это само по себе неплохо при наличии отлаженной системе подготовки резервов, однако заявления о полном отказе от легионеров вызывают много вопросов.

ОСТАНОВИТ ЛИ МАМИНОВ ТИХОНОВА?

Выступающие в роли фаворита номер три «Крылья Советов» сделали серьезную заявку на продолжение борьбы за прямую путевку в премьер-лигу. Да, отставание волжан от второго места по-прежнему исчисляется шестью очками, но уверенная победа в Санкт-Петербурге над «Динамо» произвела впечатление.

Оправдались и прогнозы относительно появившейся у Андрея Тихонова вариативности в атаке, потому что в Северной столице отличились и сделавший дубль ветеран Сергей Корниленко, и отметивший на днях 21-й день рождения новобранец Александр Соболев. Смогут ли остановить такое нападение Владимир Маминов и его «Тюмень»? После домашней нулевой ничьей сибиряков с «Олимпийцем» в это не очень-то верится, но тюменцы обещают отправиться на берега Волги за победой.

А еще игру на «Металлурге» точно не отменят: сейчас газон на самарской арене освещают и подогревают при помощи системы агроламп. Аналогичные устройства, кстати, использовали после лондонских снегопадов на «Эмирейтс».

ПРИБЛИЗЯТСЯ ЛИ К «ТАМБОВУ» КОНКУРЕНТЫ?

Перед первым весенним туром спор за четвертое место рассматривался, как дуэль двух команд: удерживающего место в квартете «Тамбова» и отстававшего на одну победу «Динамо». Однако в прошлые выходные они синхронно проиграли, и выяснилось, что питерцы при равном количестве очков пропустили на пятое место «Сибирь». Какой будет конфигурация в этом трио после предстоящего игрового дня?

Пока самой пострадавшей стороной выглядит команда Андрея Талалаева, открывшая программу тура еще в четверг и довольствовавшаяся нулевой ничьей с «Кубанью». Сократят ли теперь конкуренты отставание от «Тамбова» до одного очка?

«Сибирь» ждет встреча с мотивированным борьбой за выживание «Олимпийцем», а команда Александра Точилина сыграет в Томске, где Валерий Петраков никому не гарантирует легкой жизни. После того, как «Томь» на последних минутах отыграла отставание в два мяча у полуфиналиста Кубка России «Шинника» на его поле, у этой команды могут вырасти крылья. Скучно с такими вводными в субботу не будет.

НАЧНЕТ ЛИ ПОДЪЕМ «БАЛТИКА»?

Многие предполагали, что на пятое место по итогам прошлого тура поднимется отнюдь не «Сибирь», а клуб из Калининграда. Амбициозная команда с выигрывавшим Кубок России тренером Игорем Черевченко и серьезным по меркам ФНЛ подбором игроков. Однако домашним поражением «Балтика» серьезно осложнила собственное положение. Пять очков, конечно, отыгрываемое отставание, но права на ошибку уже нет.