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19:16 (мск), источник: ТАСС

Судья Сельдяков из-за ошибки в матче «Зенит» — «Амкар» временно будет работать в ФНЛ

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Владимир Сельдяков временно будет работать на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за ошибки, которую он допустил в игре Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Зенитом» и «Амкаром». Об этом ТАСС сообщил руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский.

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Матч 21-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Амкаром» (0:0) прошел 3 марта в Санкт-Петербурге. На 7-й минуте, добавленной к основному времени матча, Сельдяков забыл показать красную карточку защитнику «Амкара» Николаю Зайцеву после двух желтых. На послематчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Роберто Манчини жаловался на работу арбитра, а «Зенит» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС с просьбой пересмотреть результат матча. КДК отклонил запрос клуба, посчитав, что ошибка судьи не повлияла на ход встречи.

«Из-за ошибки, которая была допущена Сельдяковым, он временно будет работать на матчах ФНЛ, но это никакой не перевод в другую категорию. Но ближайшее назначение с ошибкой не связано, мы это планировали. Можно посмотреть, что там работает и Михаил Вилков. Это для них тренировка для следующих игр», — сказал Будогосский.

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«Решение, какой это будет промежуток времени, мы еще не принимали. Нам нужно было получить вердикт КДК РФС, сейчас ждем решение контрольно-квалификационной комиссии по этому вопросу. Я не хотел бы делать из этого каких-то сенсаций, это нормальная ситуация», — отметил глава департамента.

Он подчеркнул, что судьи, рекомендованные на матчи РФПЛ, периодически работают и на играх ФНЛ, и призвал «не поднимать бучу там, где ее не существует». «Ошибка, которая была допущена Сельдяковым, носит методический характер, по этой ситуации было принято решение КДК РФС — протест “Зенита” был отклонен, поэтому арбитр работает в том режиме, какой ему определяет департамент судейства и инспектирования. Конечно, оценка его ошибке будет дана, но переводить куда-то судью могут только исполком РФС и бюро исполкома по представлению ДСИ или судейского комитета. Никакого обращения с нашей стороны по Сельдякову в эти инстанции не было», — сказал Будогосский.

«Зенит» после 21 тура занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Амкар» располагается на 14-й строчке с 22 очками.

Зенит 0:0
Первый тайм: 0:0
Амкар
3.03.2018, 16:30 Зрители: 41543 основной раунд: 21-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Роберто Манчини Вадим Евсеев
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
78′ 90+4′ Доменико Кришито (к) 4
Эмануэль Маммана 30
Бранислав Иванович 60
7′ 67′ Александр Ерохин 21
Далер Кузяев 14
90+3′ Леандро Паредес 5
Александр Кокорин 9
53′ Магомед Оздоев 27
90′ Эмилиано Ариэль Ригони 10
Миха Мевля 23
65′ Себастьян Дриусси 11
72′ Антон Заболотный 29
1 Артур Нигматуллин 90+2′
2 Александр Милькович
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев 22′ 90+6′
18 Михаил Сиваков
41 Дмитрий Белоруков
17 Михаил Гащенков 26′
66 Саид Эззатоллахи 83′
91 Александр Рязанцев 65′
19 Брайн Оладапо Идову
26 Браун Фелисио Форбс 75′
8 Фегор Огуде
80 Аарон Самуэль Оланаре 77′
9 Дарко Бодул
Статистика
6 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 4
5 Удары в створ 2
5 Угловые 4
10 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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