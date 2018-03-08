Судья Сельдяков из-за ошибки в матче «Зенит» — «Амкар» временно будет работать в ФНЛ

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Матч 21-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Амкаром» (0:0) прошел 3 марта в Санкт-Петербурге. На 7-й минуте, добавленной к основному времени матча, Сельдяков забыл показать красную карточку защитнику «Амкара» Николаю Зайцеву после двух желтых. На послематчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Роберто Манчини жаловался на работу арбитра, а «Зенит» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС с просьбой пересмотреть результат матча. КДК отклонил запрос клуба, посчитав, что ошибка судьи не повлияла на ход встречи.

«Из-за ошибки, которая была допущена Сельдяковым, он временно будет работать на матчах ФНЛ, но это никакой не перевод в другую категорию. Но ближайшее назначение с ошибкой не связано, мы это планировали. Можно посмотреть, что там работает и Михаил Вилков. Это для них тренировка для следующих игр», — сказал Будогосский.

«Решение, какой это будет промежуток времени, мы еще не принимали. Нам нужно было получить вердикт КДК РФС, сейчас ждем решение контрольно-квалификационной комиссии по этому вопросу. Я не хотел бы делать из этого каких-то сенсаций, это нормальная ситуация», — отметил глава департамента.

Он подчеркнул, что судьи, рекомендованные на матчи РФПЛ, периодически работают и на играх ФНЛ, и призвал «не поднимать бучу там, где ее не существует». «Ошибка, которая была допущена Сельдяковым, носит методический характер, по этой ситуации было принято решение КДК РФС — протест “Зенита” был отклонен, поэтому арбитр работает в том режиме, какой ему определяет департамент судейства и инспектирования. Конечно, оценка его ошибке будет дана, но переводить куда-то судью могут только исполком РФС и бюро исполкома по представлению ДСИ или судейского комитета. Никакого обращения с нашей стороны по Сельдякову в эти инстанции не было», — сказал Будогосский.