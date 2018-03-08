Судья Сельдяков из-за ошибки в матче «Зенит» — «Амкар» временно будет работать в ФНЛ
МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Владимир Сельдяков временно будет работать на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ)
МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский арбитр Владимир Сельдяков временно будет работать на матчах Футбольной национальной лиги (ФНЛ)
Матч 21-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Амкаром» (0:0) прошел 3 марта в
«Из-за ошибки, которая была допущена Сельдяковым, он временно будет работать на матчах ФНЛ, но это никакой не перевод в другую категорию. Но ближайшее назначение с ошибкой не связано, мы это планировали. Можно посмотреть, что там работает и Михаил Вилков. Это для них тренировка для следующих игр», — сказал Будогосский.
«Решение, какой это будет промежуток времени, мы еще не принимали. Нам нужно было получить вердикт КДК РФС, сейчас ждем решение
Он подчеркнул, что судьи, рекомендованные на матчи РФПЛ, периодически работают и на играх ФНЛ, и призвал «не поднимать бучу там, где ее не существует». «Ошибка, которая была допущена Сельдяковым, носит методический характер, по этой ситуации было принято решение КДК РФС — протест “Зенита” был отклонен, поэтому арбитр работает в том режиме, какой ему определяет департамент судейства и инспектирования. Конечно, оценка его ошибке будет дана, но переводить
«Зенит» после 21 тура занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Амкар» располагается на 14-й строчке с 22 очками.
|Роберто Манчини
|Вадим Евсеев
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|6
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)