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16:52 (мск), источник: Onedivision.ru

Гендиректор «Сибири»: Если выйдем в стыки, то отказываться от РФПЛ не будем

Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский рассказал о том, готов ли клуб бороться за место в «стыках».

Источник: РИА "Новости"

— Хотелось бы, но… В таблице сюрпляс, все очень плотно: 1−2 матча выиграл — поднялся, 1−2 проиграл — опустился в середину. Как таковой задачи у нас нет, но если выйдем, то отказываться не будем.

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Перед глазами пример «Уфы», которая неожиданно даже для себя в 2014 году поднялась в премьер-лигу с 4-го места в ФНЛ. А потом все завязалось. Это стимул. Хотя сказать, что мы готовы к РФПЛ, не могу. Имею в виду не спортивную составляющую, а инфраструктуру. Проблемы со стадионом, с базой, с полем — у нас все в аренде. Мелочей не бывает. Вот, допустим, взять «Тосно», где в отличии от «Уфы» ставилась конкретная задача выхода. Там одна команда и один спонсор — и все. Были договоренности, что помогут, но этого не произошло. Сейчас в «Тосно» проблемы. Хотя не знаю, у каждого свой путь развития. Долгов нет. У нас был непростой период в январе-феврале, но с марта ситуация должна не просто войти в режим завершения, а в свое нормальное состояние.

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