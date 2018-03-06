Гендиректор «Сибири»: Если выйдем в стыки, то отказываться от РФПЛ не будем
Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский рассказал о том, готов ли клуб бороться за место в «стыках».
Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский рассказал о том, готов ли клуб бороться за место в «стыках».
— Хотелось бы, но… В таблице сюрпляс, все очень плотно: 1−2 матча выиграл — поднялся, 1−2 проиграл — опустился в середину. Как таковой задачи у нас нет, но если выйдем, то отказываться не будем.
Перед глазами пример «Уфы», которая неожиданно даже для себя в 2014 году поднялась в