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5 марта, источник: Спорт-Экспресс

Селихов пришел на «Спартак-2» и мерз вместе со всеми

В понедельник «Спартак-2» на домашней арене в Сокольниках сыграл вничью с воронежским «Факелом». Но на первый план снова вышел не сам результат встречи, а погодные условия.

Источник: ФК "Спартак"

Последние несколько дней все спортивные СМИ и болельщики только и обсуждали, что предстоящее дерби «Локомотив» — «Спартак». А какая будет погода? Не отменят ли встречу, как в Самаре? Какое состояние поля на стадионе в Черкизово?

Между тем возобновился турнир и в первом дивизионе. И тут точно такие же проблемы, как в премьер-лиге — плохое состояние газонов, сильные морозы. Однако и слова не было о возможных переносах, отмене матчей. Все играют.

Вторая команда «Спартака» возобновляла сезон матчем с воронежским «Факелом», обитающем на самом дне таблицы. С учетом того, что встреча проходила в будний день, в три часа дня по московскому времени, болельщиков собралось не больше двухсот. И большинство из них были недовольны. «Почему на игру продают билеты, а не раздают бесплатно? В такой мороз нам еще доплачивать должны!» — возмущался около касс пожилой мужчина.

И его можно понять. Даже в премьер-лиги некоторые команды, например, «Уфа» или «СКА-Хабаровск», в сильный мороз пускают болельщиков на стадион бесплатно и еще горячим чаем угощают. А в академии «Спартака» можно лишь купить кофе из аппарата. Самый дешевый, двойной эспрессо — 60 рублей.

Поэтому болельщики были вынуждены согреваться собственными силами. Кто-то взял с собой термос, кто-то накрылся несколькими пледами. А фанаты гостей весь матч прыгали и пели песни. Пришел поболеть за своих одноклубников и вратарь основного состава Александр Селихов. Причем узнать голкипера было проблематично — игрок так сильно укутался в шарф и капюшон, что виднелись лишь глаза.

Стоит отметить, что состояние газона, в отличие множества других стадионов в России, было отличное. Но это неудивительно — в Сокольниках трава искусственная. И в каком-то смысле командам повезло с погодой. В отличие от дерби не было сильного снегопада, и даже периодически проглядывало солнце, хотя мороз пробирал.

В остальном же встреча получилось очень похожей на матч «Локо» и «Спартака». Было много борьбы и минимум голевых моментов. После каждого стыка игроки подолгу корчились от боли, а тренеры, похоже, больше волновались из-за возможных травм.

К счастью, все обошлось. И без травм, и без голов.

— Непросто было выступать на холодном воздухе, потому что тренируемся в манеже, — отметил после игры нападающий «Факела» Игорь Лебеденко. — Начали вроде уверенно, но потом физически подсели. Надо ли было переносить матч? Нет, мы всегда играли так, с климатом же ничего не сделаешь.

Однако все равно остается много вопросов. Кому нужен футбол в понедельник днем при сильном морозе? Почему на такой матч нельзя устроить бесплатный вход? И почему бы не дать тем немногим болельщикам, которые все же выбрались на матч, по чашечке горячего чая?

Павел ГУРЕВИЧ
из Москвы.

Спартак-2 0:0
Первый тайм: 0:0
Факел
5.03.2018, 15:00 Зрители: 152 основной раунд: 26-й тур Спартак (4-е поле)
Главные тренеры
Дмитрий Гунько Павел Гусев
Составы
Александр Максименко 98
Александр Лихачев 44
Артем Мамин 46
Николай Рассказов 92
Николай Тюнин 4
Владислав Пантелеев 83
Данил Полубояринов 88
Джуниор Фэшн Сакала 60
79′ Зелимхан Бакаев 18
Александр Ломовицкий 27
71′ Михаил Игнатов 75
Сильванус Нимели 66
83′ Александр Руденко 79
Денис Давыдов 69
25 Илья Трунин
3 Игорь Хайманов
27 Артем Молодцов
55 Максим Осипенко
92 Андрей Семенов 60′
10 Армен Амбарцумян 87′
15 Дмитрий Рекиш
23 Иван Лукьянов
77 Михаил Афанасьев
96 Максим Кузьмин
5 Игорь Лебеденко
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Игорь Панин (Дмитров, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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