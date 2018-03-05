Селихов пришел на «Спартак-2» и мерз вместе со всеми

Источник: ФК "Спартак"

Последние несколько дней все спортивные СМИ и болельщики только и обсуждали, что предстоящее дерби «Локомотив» — «Спартак». А какая будет погода? Не отменят ли встречу, как в Самаре? Какое состояние поля на стадионе в Черкизово?

Между тем возобновился турнир и в первом дивизионе. И тут точно такие же проблемы, как в премьер-лиге — плохое состояние газонов, сильные морозы. Однако и слова не было о возможных переносах, отмене матчей. Все играют.

Вторая команда «Спартака» возобновляла сезон матчем с воронежским «Факелом», обитающем на самом дне таблицы. С учетом того, что встреча проходила в будний день, в три часа дня по московскому времени, болельщиков собралось не больше двухсот. И большинство из них были недовольны. «Почему на игру продают билеты, а не раздают бесплатно? В такой мороз нам еще доплачивать должны!» — возмущался около касс пожилой мужчина.

И его можно понять. Даже в премьер-лиги некоторые команды, например, «Уфа» или «СКА-Хабаровск», в сильный мороз пускают болельщиков на стадион бесплатно и еще горячим чаем угощают. А в академии «Спартака» можно лишь купить кофе из аппарата. Самый дешевый, двойной эспрессо — 60 рублей.

Поэтому болельщики были вынуждены согреваться собственными силами. Кто-то взял с собой термос, кто-то накрылся несколькими пледами. А фанаты гостей весь матч прыгали и пели песни. Пришел поболеть за своих одноклубников и вратарь основного состава Александр Селихов. Причем узнать голкипера было проблематично — игрок так сильно укутался в шарф и капюшон, что виднелись лишь глаза.

Стоит отметить, что состояние газона, в отличие множества других стадионов в России, было отличное. Но это неудивительно — в Сокольниках трава искусственная. И в каком-то смысле командам повезло с погодой. В отличие от дерби не было сильного снегопада, и даже периодически проглядывало солнце, хотя мороз пробирал.

В остальном же встреча получилось очень похожей на матч «Локо» и «Спартака». Было много борьбы и минимум голевых моментов. После каждого стыка игроки подолгу корчились от боли, а тренеры, похоже, больше волновались из-за возможных травм.

К счастью, все обошлось. И без травм, и без голов.

— Непросто было выступать на холодном воздухе, потому что тренируемся в манеже, — отметил после игры нападающий «Факела» Игорь Лебеденко. — Начали вроде уверенно, но потом физически подсели. Надо ли было переносить матч? Нет, мы всегда играли так, с климатом же ничего не сделаешь.

Однако все равно остается много вопросов. Кому нужен футбол в понедельник днем при сильном морозе? Почему на такой матч нельзя устроить бесплатный вход? И почему бы не дать тем немногим болельщикам, которые все же выбрались на матч, по чашечке горячего чая?