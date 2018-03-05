Селихов пришел на «Спартак-2» и мерз вместе со всеми
В понедельник «Спартак-2» на домашней арене в Сокольниках сыграл вничью с воронежским «Факелом». Но на первый план снова вышел не сам результат встречи, а погодные условия.
В понедельник «Спартак-2» на домашней арене в Сокольниках сыграл вничью с воронежским «Факелом». Но на первый план снова вышел не сам результат встречи, а погодные условия.
Последние несколько дней все спортивные СМИ и болельщики только и обсуждали, что предстоящее дерби «Локомотив» — «Спартак». А какая будет погода? Не отменят ли встречу, как в Самаре? Какое состояние поля на стадионе в Черкизово?
Между тем возобновился турнир и в первом дивизионе. И тут точно такие же проблемы, как в
Вторая команда «Спартака» возобновляла сезон матчем с воронежским «Факелом», обитающем на самом дне таблицы. С учетом того, что встреча проходила в будний день, в три часа дня по московскому времени, болельщиков собралось не больше двухсот. И большинство из них были недовольны. «Почему на игру продают билеты, а не раздают бесплатно? В такой мороз нам еще доплачивать должны!» — возмущался около касс пожилой мужчина.
И его можно понять. Даже в
Поэтому болельщики были вынуждены согреваться собственными силами.
Стоит отметить, что состояние газона, в отличие множества других стадионов в России, было отличное. Но это неудивительно — в Сокольниках трава искусственная. И в
В остальном же встреча получилось очень похожей на матч «Локо» и «Спартака». Было много борьбы и минимум голевых моментов. После каждого стыка игроки подолгу корчились от боли, а тренеры, похоже, больше волновались
К счастью, все обошлось. И без травм, и без голов.
— Непросто было выступать на холодном воздухе, потому что тренируемся в манеже, — отметил после игры нападающий «Факела» Игорь Лебеденко. — Начали вроде уверенно, но потом физически подсели. Надо ли было переносить матч? Нет, мы всегда играли так, с климатом же ничего не сделаешь.
Однако все равно остается много вопросов. Кому нужен футбол в понедельник днем при сильном морозе? Почему на такой матч нельзя устроить бесплатный вход? И почему бы не дать тем немногим болельщикам, которые все же выбрались на матч, по чашечке горячего чая?
Павел ГУРЕВИЧ
из Москвы.
|Дмитрий Гунько
|Павел Гусев
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Игорь Панин (Дмитров, Россия)