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17:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Крылья Советов» переиграли санкт-петербургское «Динамо» в матче ФНЛ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над санкт-петербургским «Динамо» в матче 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Сергей Корниленко (27-я и 74-я минуты) и Александр Соболев (86), у хозяев отличился Игорь Юрганов (70).

В другом матче дня «Ротор-Волгоград» на своем поле нанес поражение «Тамбову» — 1:0.

Динамо СПб 1:3
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
4.03.2018, 15:00 Зрители: 688 основной раунд: 26-й тур МСА Петровский
Главные тренеры
Александр Точилин Андрей Тихонов
Голы
69′ Игорь Юрганов 20
8 Сергей Корниленко 26′
8 Сергей Корниленко 74′
7 Александр Соболев 86′
Составы
Егор Генералов 1
Игорь Юрганов 20
Андрей Бычков 25
Джамалдин Ходжаниязов 57
90+2′ Сандро Цвейба 5
Евгений Песегов 7
Иван Соловьев 90
Максим Барсов 10
71′ Валерий Сарамутин 27
Павел Киреенко 55
80′ Артем Кулишев 32
Алексей Житников 2
67′ Олег Власов 84
Федор Дворников 92
14 Евгений Конюхов
3 Дмитрий Ятченко
4 Иван Таранов 46′
6 Жозе Феррейра Надсон
15 Георгий Зотов
90 Тарас Бурлак
64 Олег Ланин
2 Евгений Башкиров 90′
10 Азер Алиев
9 Алан Чочиев 87′
25 Владислав Кулик
8 Сергей Корниленко 90′
27 Данил Кленкин
22 Сергей Самодин 57′
7 Александр Соболев
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
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Красная карточка
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