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«Крылья Советов» переиграли санкт-петербургское «Динамо» в матче ФНЛ
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над
Встреча, состоявшаяся в
В другом матче дня «Ротор-Волгоград» на своем поле нанес поражение «Тамбову» — 1:0.
|Динамо СПб
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1:3
Первый тайм: 0:1
|Крылья Советов
|Александр Точилин
|Андрей Тихонов
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)