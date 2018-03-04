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16:11 (мск), источник: Onedivision.ru

За явным преимуществом…

Отчет о матче в Красноярске.

Источник: РИА "Новости"

«ЕНИСЕЙ» (КРАСНОЯРСК) — «АВАНГАРД» (КУРСК) — 3:0 (2:0)

Голы: Семакин, 3 — 1:0, Обрадович, 18 — 2:0, Обрадович, 65 — 3:0.

«Енисей»: Филиппов, Васильев, Жиров, Кичин, Чичерин, Комков, Семакин, Фатуллаев (Гасанов, 85), Иванов (Ломакин, 75), Обрадович (Малоян, 81), Кутьин (Сердеров, 69).

«Авангард»: Чагров, Никитин, Багаев, Гоцук, Дашаев, Альшин (Синяев, 78), Киреев (Митасов, 66), Коробов (Акбашев, 73), Нетфуллин, Тлупов (Минаев, 68), Федчук.

Судья: Евгений Кукуляк (Калуга).

Предупреждения: Комков, 9 — нет.

4 марта 2018. Красноярск. Стадион «Футбол-арена «Енисей».

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В стартовом весеннем туре первенства ФНЛ лидер турнира «Енисей» уверенно разобрался с курским «Авангардом». Героем встречи стал сербский новобранец красноярского клуба Марко Обрадович, на счету которого дубль и голевая передача.

В стартовом весеннем туре первенства ФНЛ красноярский «Енисей» принимал курский «Авангард». Гости сражаются за выживание в лиге, но при этом добиваются исторических успехов в Кубке России. В начале недели подопечные Хасанби Биджиева в морозно-снежных уральских условиях прошли по пенальти «Амкар» и пробились в полуфинал. Хозяева — лидеры турнира, пусть и немного растерявшие свое преимущество на финише 2017 года. Для красноярцев этот матч стал тысячным домашним в первенствах России, и грех было не отпраздновать такой юбилей очередной победой. Тем более что в стенах манежа «Енисей» в этом сезоне взял 32 очка из 36 возможных, соответственно, ни разу не проиграв.

Опытный наставник курян сделал лишь одну перестановку в сравнении с кубковым четвертьфиналом — вместо новобранца команды Александра Кобзева в ворота был командирован 2-метровый Никита Чагров, для которого это был дебют на таком уровне. Дмитрий Аленичев в стартовый состав «Енисея» встроил двоих новичков. Александр Жиров занял место в тройке центральных защитников, а Марко Обрадович, призванный заменить уехавшего в «Оренбург» Андрея Козлова, появился в паре с Александром Кутьиным. Место дисквалифицированного Владимира Камеша на левом фланге занял Михаил Комков.

Дебют встречи получился обескураживающим для «Авангарда». На 3-й минуте Максим Семакин обыгрался с Обрадовичем в центральной зоне и пробил с 20 метров, мяч попал в ногу Денису Никитину и фатально изменил траекторию полёта — 1:0. Следом Михаил Багаев, покатив мяч назад своему вратарю, едва не стал автором автогола, лишь в последний момент Чагров успел выбить снаряд из ворот.

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Понимая уязвимость оборонительных порядков «Авангарда», хозяева максимально взвинтили темп и создали сразу несколько хороших моментов. Егор Иванов из пределов штрафной бьет мимо Чагрова и мимо дальнего угла. Семакин заходит на дубль с дальнего удара, но не попадает в створ. Обрадович из убойной позиции неловко ковыряет мяч в руки Чагрову. Не выдержав такого давления, Никитин и Гоцук дарят мяч Обрадовичу, и экс-форвард «Актобе» уверенно реализует выход один на один — 2:0.

В матче первого круга в Курске «Енисей» за стартовые 45 минут забил четырежды, после дебютного гола Обрадовича показалось, что и в отчетной встрече можно ожидать повторения той ситуации. Обстрел ворот Чагрова продолжился, молодой голкипер «Авангарда» частенько отбивал мячи прямо перед собой, но добивать не позволяли защитники. Кутьин в одном из эпизодов исполнил бисиклету, но не попал в створ. «Авангард» свой единственный момент создал в середине тайма — Игорь Киреев с правого края штрафной пробил мимо створа. Куряне до перерыва так и не потревожили голкипера «Енисея» Михаила Филиппова, хозяева же попадали в створ 7 раз.

После перерыва рисунок игры поменялся незначительно — «Авангард» стал владеть мячом чуть чаще, но вдалеке от штрафной «Енисея». Красноярцы развивали свои атаки гораздо стремительнее, и крупный счет был лишь делом времени. Чагров отметился одним впечатляющим сэйвом, успев сложиться и отбить удар Кутьина низом с близкого расстояния, еще раз Александр пальнул в сетку с внешней стороны. А вот Обрадович оказался более продуктивен в завершающей стадии: на 65-й минуте Марко успешно замыкает прострел Комкова с левого фланга — 3:0. Два гола и ассист — впечатляющий дебют серба на красноярской земле.

Замены в составе гостей последовали уже после третьего пропущенного мяча и в глобальном смысле не могли ничего изменить. Единственный 100-процентный момент куряне создали на 74-й минуте: после подачи углового мяч дошел до Нетфуллина на дальнюю штангу, Равиль пробил точно в «шестерку», но Филиппов сумел перевести снаряд в штангу, а на «пятаке» оборона хозяев сыграла внимательно.

Были еще дальние удары Альшина и Акбашева, которым сильно не хватило точности, а также подключение Гоцука, который едва не забросил мяч за шиворот голкиперу «Енисея». Вообще, за последние минуты Дмитрий Аленичев своих подопечных вряд ли похвалит, но при таком счете небольшая потеря концентрации всё же не стала критичной — «Авангард» даже на один забитый мяч в этот воскресный день не наработал.

3:0 — «Енисей» во второй раз в сезоне громит курский «Авангард» и в шестой раз добивается крупной победы, а также, что самое главное, сохраняет лидерство в первенстве ФНЛ.

В следующем туре красноярцы сыграют на выезде с «Зенитом-2» Константина Зырянова. Куряне не выигрывают уже четыре встречи в первенстве, но могут всё исправить в следующий уик-энд, когда примут дома терпящий финансовое бедствие «Волгарь».

Антон Сазонтов

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