«Сибирь» — «Луч-Энергия». Бенефис Цыгана и тотальное невезение Владивостока

Источник: РИА "Новости"

«СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСК) — «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (ВЛАДИВОСТОК) — 2:0 (2:0)

Голы: Житнев, 15 (1:0). Чеботару, 45+2, (2:0).

Нереализованный пенальти: Мязин, 52 (вратарь).

«Сибирь»: Цыган, Ларенц, Полюткин, Макаренко (Коржунов, 90), Цховребов (Кушнирук, 8), Аравин, Гладышев, Чеботару, Житнев, Галыш (Беляев, 70), Дегтярёв (Азаров, 46).

«Луч-Энергия»: Котляров, Больевич, Таказов, Цуканов, Тихий, Машнев, Гелоян (Хлебородов, 80), Маляка (Гордиенко, 46), Павленко, Столбовой (Мязин, 42), Бажев (Дзахов, 66).

Голевые моменты: 5−7

Удары (в створ): 13 (4) — 15 (7).

Угловые: 4−4.

Предупреждения: Галыш, 33. Цыган, 51. Полюткин, 72. — Гордиенко, 63.

Удаления: нет.

Лучшие игроки матча: Цыган — Бажев

4 марта. Новосибирск. Стадион РФЦ «Заря».

«Сибирь» встретила весеннюю часть сезона, находясь на седьмом месте в турнирной таблице. Причём, отставание «орлов» от идущего четвёртым «Тамбова» составляло лишь шесть очков. Правда, о борьбе за попадание в зону стыковых матчей никто в Новосибирске речи не ведёт. Команда Сергея Кирсанова в зимнее трансферное окно потеряла нескольких важных игроков — Максима Плопу, Михаила Мищенко и Руслана Магаля. Заменить ключевых по первой части сезона исполнителей сибиряки не сумели, что делает их шансы на успешное ведение борьбы с конкурентами крайне низкими.

В стане «Луча-Энергии» зимой произошли существенные изменения. Главное из них произошло на тренерском мостике — в дальневосточный клуб вернулся Александр Григорян. Помимо этого, команду пополнили несколько опытных футболистов, которые способны решить первостепенную для приморцев задачу — сохранить прописку в ФНЛ. По итогам двадцати пяти туров «Луч-Энергия» занимал пятнадцатое место в таблице чемпионата. Отметим, что коллектив из Владивостока уже успел провести один официальный матч в текущем календарном году. В минувшую среду в Санкт-Петербурге команда Александра Григоряна в четвертьфинале Кубка России проиграла «Тосно» со счётом 1:2 и покинула турнир.

Хозяева очень мощно провели стартовые минуты встречи, организовав настоящий натиск на ворота Котлярова. Голкиперу гостей пришлось несколько раз серьёзно вступить в игру. Наиболее опасным был дальний удар в исполнении Чеботару, после которого вратарь дальневосточников не без труда перевёл мяч на угловой. Правда, позитивное для «Сибири» начало быстро перечеркнуло неприятное событие — травма Цховребова. Сергею Кирсанову пришлось в срочном порядке выпускать на поле Кушнирука.

Пока новый центральный защитник осваивался на поле, игроки «Луча-Энергии» постарались воспользоваться данным обстоятельством. Получилось у них заработать угловой, после розыгрыша которого в штрафной площади хозяев случилась суматоха. В ней самым расторопным оказался Столбовой, но переиграть Цыгана в ближнем бою у него не получилось. Казалось, что команда Александра Григоряна начала перехватывать инициативу. Но на деле получилось так, что на 15-й минуте приморцы оказались в роли догоняющей стороны. После заброса из глубины поля Цуканов проиграл позицию Житневу, и форвард сибиряков эффектно перебросил мяч через выбежавшего из ворот Котлярова — 1:0. Вот таким событийным получился стартовый отрезок встречи.

После забитого мяча ситуация на поле успокоилась на продолжительный временной отрезок. Игра сосредоточилась в районе центрального круга, где шла плотная борьба. Мячом побольше владели футболисты «Луча-Энергии», однако изобретательности их наступлениям явно не хватало. Следующего запоминающегося эпизода пришлось ждать аж до 35-й минуты, когда Бажев после розыгрыша углового неплохо приложился по воротам Цыгана. К счастью для новосибирцев, капитан приморцев в створ не попал. Вскоре последовал достойный ответ со стороны хозяев. Партнёры вывели Дегтярёва на выгодную позицию для завершающего удара, но в створ Александр не попал.

В концовке тайма Александру Григоряну пришлось сделать вынужденную замену. Получившего повреждение Столбовогосменил Мязин. А под занавес основного времени дальневосточники упустили роскошный шанс сравнять счёт. Павленкомог воспользоваться провалом новосибирцев в обороне, однако у Андрея не получилось реализовать выход один на один с Цыганом. Наказание для приморцев за упущенный шанс последовало ещё до перерыва. Чеботару шикарным ударом из-за пределов штрафной площади уложил мяч в нижний угол ворот Котлярова и закрепил перевес «орлов» в счёте — 2:0. Хорошую заявку на победу по итогам первой половины встречи сделала команда Сергея Кирсанова.

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В перерыве главные тренеры обменялись заменами. Кирсанов поменял Дегтярёва на Азарова, а Григорян сменил Малякуна Гордиенко. Вторая сорокапятиминутка началась с ещё одного упущенного игроками «Луча-Энергии» голевого момента. После подачи с левого фланга один из игроков дальневосточного клуба пробил в стойку ворот Цыгана. Первым на подборе оказался Гордиенко, однако осуществить толковое добивание у Руслана не получилось. Вполне можно было предсказать столь резвое начало тайма со стороны гостей. Отступать им было некуда. Следующее наступление с их стороны увенчалось ударом в упор Мязина, который Цыган парировал не без труда. Квинтэссенцией этого мощного натиска со стороны приморцев стало назначение одиннадцатиметрового в ворота хозяев. Цыгану пришлось сбивать соперника в пределах штрафной площади. Впрочем, вратарь «Сибири» тут же сполна реабилитировался за свою ошибку, парировав удар Мязина с «точки»! Прекрасно сыграл Цыган в данной ситуации!

Форвард «Луча-Энергии» на этом не становился и продолжил транжирить голевые моменты. На исходе часа игрового времени Мязин обязан был воспользоваться грубейшей ошибкой Кушнирука, однако Андрей перебросил мяч не только через выскочившего из «рамки» Цыгана, но и через ворота сибиряков. Продолжала команда Александра Григоряна владеть существенным игровым преимуществом. Игроки «Сибири» в эти минуты могли рассчитывать исключительно на редкие контрвыпады, которые не таили никакой угрозы для коллектива из Владивостока. Происходящее на поле Сергея Кирсанова не устраивало. Несмотря на преимущество в два мяча, главный тренер «орлов» выглядел крайне взволнованно и постоянно предъявлял претензии своим подопечным.

В середине тайма Григорян совершил ещё одну перестановку. Бажева поменял Дзахов. Свежий футболист мог первым же своим касанием поразить чужие ворота, но Цыган снова сыграл восхитительно, потащив удар противника в упор. Настоящий кураж поймал голкипер хозяев. Спустя пару минут мы наконец-то увидели в деле Котлярова. После прострела Гладышева с правого фланга Житнев со считанных метров пробил во вратаря. Упустил Максим хороший шанс оформить дубль и снять все вопросы относительно исхода данного противостояния.

В завершающем отрезке матча «Луч-Энергия» продолжал идти вперёд большими силами, рассчитывая возродить интригу и потрепать нервы противнику. Следовательно, у хозяев появилось много дополнительного свободного пространства для проведения контратак. Одна из них должна была заканчиваться третьим взятием ворот Котлярова, но Чеботару мощным ударом из-за пределов штрафной площади едва не сломал перекладину владений противника! Чуть позже не менее явный голевой момент запорол вышедший на замену Беляев, пробив мимо цели из выгоднейшей позиции. Напоследок гости не использовали очередной убойнейший момент, ставший апофеозом невезения команды Александра Григоряна в этой встрече. Павленко с линии вратарской направил мяч над перекладиной! Удивительный промах полузащитника дальневосточников! В итоге, новосибирцы сохранили преимущество в два мяча до финального свистка.

«Луч-Энергия» проиграл второй матч кряду под руководством Александра Григоряна. «Сибирь», в свою очередь, продолжает безупречно выступать в стенах манежа «Заря»: четыре игры — четыре победы.