«Сибирь» — «Луч-Энергия». Бенефис Цыгана и тотальное невезение Владивостока
«Сибирь» и «Луч-Энергия» встретились в одном из центральных матчей двадцать первого тура. Игра обещала быть крайне увлекательной, и она наши ожидания не обманула.
«Сибирь» и «Луч-Энергия» встретились в одном из центральных матчей двадцать первого тура. Игра обещала быть крайне увлекательной, и она наши ожидания не обманула.
«СИБИРЬ» (НОВОСИБИРСК) — «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (ВЛАДИВОСТОК) — 2:0 (2:0)
Голы: Житнев, 15 (1:0). Чеботару, 45+2, (2:0).
Нереализованный пенальти: Мязин, 52 (вратарь).
«Сибирь»: Цыган, Ларенц, Полюткин, Макаренко (Коржунов, 90), Цховребов (Кушнирук, 8), Аравин, Гладышев, Чеботару, Житнев, Галыш (Беляев, 70), Дегтярёв (Азаров, 46).
«Луч-Энергия»: Котляров, Больевич, Таказов, Цуканов, Тихий, Машнев, Гелоян (Хлебородов, 80), Маляка (Гордиенко, 46), Павленко, Столбовой (Мязин, 42), Бажев (Дзахов, 66).
Голевые моменты: 5−7
Удары (в створ): 13 (4) — 15 (7).
Угловые: 4−4.
Предупреждения: Галыш, 33. Цыган, 51. Полюткин, 72. — Гордиенко, 63.
Удаления: нет.
Лучшие игроки матча: Цыган — Бажев
4 марта. Новосибирск. Стадион РФЦ «Заря».
«Сибирь» встретила весеннюю часть сезона, находясь на седьмом месте в турнирной таблице. Причём, отставание «орлов» от идущего четвёртым «Тамбова» составляло лишь шесть очков. Правда, о борьбе за попадание в зону стыковых матчей никто в Новосибирске речи не ведёт. Команда Сергея Кирсанова в зимнее трансферное окно потеряла нескольких важных игроков — Максима Плопу, Михаила Мищенко и Руслана Магаля. Заменить ключевых по первой части сезона исполнителей сибиряки не сумели, что делает их шансы на успешное ведение борьбы с конкурентами крайне низкими.
В стане «Луча-Энергии» зимой произошли существенные изменения. Главное из них произошло на тренерском мостике — в дальневосточный клуб вернулся Александр Григорян. Помимо этого, команду пополнили несколько опытных футболистов, которые способны решить первостепенную для приморцев задачу — сохранить прописку в ФНЛ. По итогам двадцати пяти туров «Луч-Энергия» занимал пятнадцатое место в таблице чемпионата. Отметим, что коллектив из Владивостока уже успел провести один официальный матч в текущем календарном году. В минувшую среду в
Хозяева очень мощно провели стартовые минуты встречи, организовав настоящий натиск на ворота Котлярова. Голкиперу гостей пришлось несколько раз серьёзно вступить в игру. Наиболее опасным был дальний удар в исполнении Чеботару, после которого вратарь дальневосточников не без труда перевёл мяч на угловой. Правда, позитивное для «Сибири» начало быстро перечеркнуло неприятное событие — травма Цховребова. Сергею Кирсанову пришлось в срочном порядке выпускать на поле Кушнирука.
Пока новый центральный защитник осваивался на поле, игроки «Луча-Энергии» постарались воспользоваться данным обстоятельством. Получилось у них заработать угловой, после розыгрыша которого в штрафной площади хозяев случилась суматоха. В ней самым расторопным оказался Столбовой, но переиграть Цыгана в ближнем бою у него не получилось. Казалось, что команда Александра Григоряна начала перехватывать инициативу. Но на деле получилось так, что на 15-й минуте приморцы оказались в роли догоняющей стороны. После заброса из глубины поля Цуканов проиграл позицию Житневу, и форвард сибиряков эффектно перебросил мяч через выбежавшего из ворот Котлярова — 1:0. Вот таким событийным получился стартовый отрезок встречи.
После забитого мяча ситуация на поле успокоилась на продолжительный временной отрезок. Игра сосредоточилась в районе центрального круга, где шла плотная борьба. Мячом побольше владели футболисты «Луча-Энергии», однако изобретательности их наступлениям явно не хватало. Следующего запоминающегося эпизода пришлось ждать аж до 35-й минуты, когда Бажев после розыгрыша углового неплохо приложился по воротам Цыгана. К счастью для новосибирцев, капитан приморцев в створ не попал. Вскоре последовал достойный ответ со стороны хозяев. Партнёры вывели Дегтярёва на выгодную позицию для завершающего удара, но в створ Александр не попал.
В концовке тайма Александру Григоряну пришлось сделать вынужденную замену. Получившего повреждение Столбовогосменил Мязин. А под занавес основного времени дальневосточники упустили роскошный шанс сравнять счёт. Павленкомог воспользоваться провалом новосибирцев в обороне, однако у Андрея не получилось реализовать выход один на один с Цыганом. Наказание для приморцев за упущенный шанс последовало ещё до перерыва. Чеботару шикарным ударом
В перерыве главные тренеры обменялись заменами. Кирсанов поменял Дегтярёва на Азарова, а Григорян сменил Малякуна Гордиенко. Вторая сорокапятиминутка началась с ещё одного упущенного игроками «Луча-Энергии» голевого момента. После подачи с левого фланга один из игроков дальневосточного клуба пробил в стойку ворот Цыгана. Первым на подборе оказался Гордиенко, однако осуществить толковое добивание у Руслана не получилось. Вполне можно было предсказать столь резвое начало тайма со стороны гостей. Отступать им было некуда. Следующее наступление с их стороны увенчалось ударом в упор Мязина, который Цыган парировал не без труда. Квинтэссенцией этого мощного натиска со стороны приморцев стало назначение одиннадцатиметрового в ворота хозяев. Цыгану пришлось сбивать соперника в пределах штрафной площади. Впрочем, вратарь «Сибири» тут же сполна реабилитировался за свою ошибку, парировав удар Мязина с «точки»! Прекрасно сыграл Цыган в данной ситуации!
Форвард «Луча-Энергии» на этом не становился и продолжил транжирить голевые моменты. На исходе часа игрового времени Мязин обязан был воспользоваться грубейшей ошибкой Кушнирука, однако Андрей перебросил мяч не только через выскочившего из «рамки» Цыгана, но и через ворота сибиряков. Продолжала команда Александра Григоряна владеть существенным игровым преимуществом. Игроки «Сибири» в эти минуты могли рассчитывать исключительно на редкие контрвыпады, которые не таили никакой угрозы для коллектива из Владивостока. Происходящее на поле Сергея Кирсанова не устраивало. Несмотря на преимущество в два мяча, главный тренер «орлов» выглядел крайне взволнованно и постоянно предъявлял претензии своим подопечным.
В середине тайма Григорян совершил ещё одну перестановку. Бажева поменял Дзахов. Свежий футболист мог первым же своим касанием поразить чужие ворота, но Цыган снова сыграл восхитительно, потащив удар противника в упор. Настоящий кураж поймал голкипер хозяев. Спустя пару минут мы
В завершающем отрезке матча «Луч-Энергия» продолжал идти вперёд большими силами, рассчитывая возродить интригу и потрепать нервы противнику. Следовательно, у хозяев появилось много дополнительного свободного пространства для проведения контратак. Одна из них должна была заканчиваться третьим взятием ворот Котлярова, но Чеботару мощным ударом
«Луч-Энергия» проиграл второй матч кряду под руководством Александра Григоряна. «Сибирь», в свою очередь, продолжает безупречно выступать в стенах манежа «Заря»: четыре игры — четыре победы.
Андрей Жаркой