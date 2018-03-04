«Енисей» разгромил «Авангард», «Сибирь» переиграла «Луч-Энергию»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крымчанка рассказала, как Крым на самом деле вошел в состав РФ
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Дочка американского комика получает на завтрак необычные блины
Новый вид мошенничества лишает россиян квартир
Виктория Боня переборщила с фотошопом
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Арсенал Т0
Ахмат0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити0
Челси0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Лион0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Барселона1
Атлетико0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Динамо К0
Заря Лг0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн1
Штутгарт3
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрайбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Карпаты
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Алавес
Футбол. Зарубежный
17:00
Кан2
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Верона
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив М0
Спартак М0
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув2
Арсенал1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика0
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Нант
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор-Волгоград1
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо СПб1
Крылья Советов3
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь1
Олимпик Д0
Футбол. Зарубежный
15:00
Сталь Д0
Верес1
Футбол. Зарубежный
14:30
Дженоа
Кальяри
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Динамо М1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник3
Томь3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень0
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург1
Кубань0
Футбол. Зарубежный
14:00
Леванте1
Эспаньол1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Луч-Энергия0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей3
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
11:30
Волгарь0
Химки2
Футбол. Премьер-лига
11:00
СКА-Хабаровск0
Тосно1
Все события
В МОК признали провал дела с мельдонием и Россией - Каспер
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Как нас обманывают на автомойках? Самые популярные способы
Автосалон в Женеве: главные новинки выставки
«Тосно» добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил
«Арсенал» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии
Дженнифер Лопез блистала на шоу в розовом мини-платье за $3300
Лолита прогулялась босиком по снегу
Прибавка к зарплате улучшает здоровье
Долгая депрессия меняет мозг
Стадион Олимпиады в Сочи отремонтировали за 1 млрд рублей
Уютный интерьер дома, который вам понравится
Фоторепортажи
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
9Матч «Зенит» — «Амкар» завершился судейским скандалом
15:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» разгромил «Авангард», «Сибирь» переиграла «Луч-Энергию»

«Енисей» разгромил «Авангард» в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Дубль в составе «Енисея» оформил Марко Обрадович, один гол на счету Максимп Семакина.

В параллельном матче 26-го тура «Сибирь» в родных стенах обыграла «Луч-Энергию» — 2:0. Голами в составе хозяев отметились Максим Житнев и Евгений Чеботару.

Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Авангард К
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Луч-Энергия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
"Поздравляю ее, но..." Фигуристка из США оправдалась за критику Загитовой
Четвертая замена и видеоповторы: футбол уже не тот
Капитан «Фиорентины» найден мертвым в отеле. Подробности
«Тосно» добирался до Хабаровска 27 часов. Но победил
«Арсенал» потерпел третье поражение подряд в чемпионате Англии
Ура-идиотизм. Олимпийское похмелье не пощадило канадцев
«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд
«Салават» победил «Авангард» в стартовой игре серии плей-офф
Новости
Авто
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру Придя утром на работу, хоккейный тренер Андрей Лучанский увидел посреди корта кроссовер Hyundai Creta
Hi-Tech
Киберслизень с искусственным интеллектом не уступает настоящему хищнику Ученые создали виртуального хищника, который имеет зачатки самосознания
Кино
7 российских исторических сериалов, которые не стыдно смотреть Кто сказал, что исторические сериалы скучны и предсказуемы? «Кино Mail.Ru» предлагает вашему вниманию семь увлекательных костюмированных драм, снятых в России и притом очень качественно
Недвижимость
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Во имя защитника: что строили женщины для своих мужчин
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
Леди
Делаем ставки: какие платья выберут главные звезды на «Оскар» Как звезды расставят акценты в своих образах?
Дети
Эммануил Виторган стал отцом в третий раз Супруга актера подтвердила информацию журналистам.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь