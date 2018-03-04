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«Енисей» разгромил «Авангард», «Сибирь» переиграла «Луч-Энергию»
«Енисей» разгромил «Авангард» в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги.
«Енисей» разгромил «Авангард» в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги.
Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Дубль в составе «Енисея» оформил Марко Обрадович, один гол на счету Максимп Семакина.
В параллельном матче 26-го тура «Сибирь» в родных стенах обыграла «Луч-Энергию» — 2:0. Голами в составе хозяев отметились Максим Житнев и Евгений Чеботару.