Тихонов едет в Петербург, Торбинский против Зырянова и Анюкова

Источник: Спорт-Экспресс

БАЛТИЙСКИЕ АМБИЦИИ

Когда калининградский клуб объявил о подписании контракта с Дмитрием Торбинским, новичок был представлен, как самый титулованный футболист в истории «Балтики». И, надо же такому случиться, в первом же весеннем туре бронзовому призеру Евро-2008 предстоит встреча с бывшим партнером по национальной сборной Александром Анюковым. Теперь он играющий тренер «Зенита-2», который призван помочь еще одному бывшему подопечному Гуса Хиддинка Константину Зырянову, дебютирующему в роли главного тренера с задачей сохранить второй команде сине-бело-голубых прописку в ФНЛ. Цель «Балтики» гораздо выше — борьба за выход в премьер-лигу, поэтому зимой клуб качественно поработал на трансферном рынке. Опытные по меркам дивизиона Тишкин и Голышев, еще недавно игравшие в премьер-лиге Григорьев и Шахов, первый в истории «моряков» бразилец Яго из «Гремиу». Команда Игоря Черевченко сделала серьезную заявку на успех, и оправдывать ожидание нужно с первого матча, несмотря на очередную дисквалификацию Сенина Себаи. А так как балтийцам нужна поддержка болельщиков, вход на первый матч года сделан свободным.

АЛЕНИЧЕВ БЕЗ ЛУЧШЕГО СНАЙПЕРА

Лидер первенства «Енисей» в своем 1000-м домашнем матче в первенствах страны начинает защиту своих позиций без лучшего бомбардира первенства Андрея Козлова, зимой все же согласившегося на космическое по красноярским меркам предложение от наступающего команде Дмитрия Аленичева на пятки «Оренбурга». Форвард стал открытием сезона, но найдется ли ему полноценная замена? Один из кандидатов на эту роль — пополнивший «Енисей» зимой воспитанник белградского «Партизана» Обрадович. Пока для многих это игрок-загадка, ограничившийся двумя голами в казахстанском «Актобе», но до этого демонстрировавший неплохую результативность в чемпионате Боснии. Кстати, в первом круге два из четырех безответных мячей полуфиналисту Кубка России «Авангарду» забил Козлов, так что у зрителей будет, с чем сравнивать. Не сыграет в воскресенье и открывший в Курске счет Камеш, накануне отпуска получивший лишнюю желтую карточку.

САМАРА В ПОГОНЕ ЗА «ОРЕНБУРГОМ»

Центральный матч тура пройдет в Санкт-Петербурге, где «Динамо» будет предпринимать отчаянные попытки вернуться в первую четверку, ликвидировав трехочковое отставание от «Тамбова», а «Крылья» начнут погоню за идущим вторым «Оренбургом». В отчетном поединке перспективы волжан кажутся более радужными, хотя история с переносом кубкового четвертьфинала потрепала команде нервы. Андрей Тихонов не только обыграл в первом круге Александра Точилина, но и получил более качественное усиление. Да, волжане лишились Зинкова, однако их оборону укрепил вернувшийся в хорошо знакомую команду Бурлак, а в линии атаки станет больше вариантов с приходом 20-летнего Соболева. 195-сантиметровый форвард был одним из светлых пятен в игре «Томи» и забил почти треть голов сибиряков (6 из 20). Хватит ли этого, чтобы ввязаться в борьбу за прямую путевку в премьер-лигу? Матч на берегах Невы в этом плане будет для «Крыльев» показательным.

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРАСНОЖАНА

Наверное, можно найти и более интересные матчи, однако встреча «Волгаря» и «Химок» привлекает внимание благодаря произошедшим в клубах переменам. Сокращающую расходы астраханскую команду покинул вернувшийся поднимать футбол в родной Владикавказ Юрий Газзаев. Человек, с чьим именем связаны все последние успехи «Волгаря», и без которого перспективы видятся не слишком веселыми. Расстались с Астраханью и практически все ключевые игроки во главе с лучшим бомбардиром Суторминым. Что касается «Химок», то там сначала поменяли руководство, а потом вместо сумевшего вывести команду из кризиса Александра Ирхина доверили пост главного тренера другому именитому специалисту — Юрию Красножану. Четыре с небольшим года назад его уволили из «Терека», и теперь Юрий Анатольевич возвращается к работе после двухлетней паузы, возникшей после расставания со сборной Казахстана.

ПО СИЛАМ ЛИ «РОТОРУ» ОСТАНОВИТЬ «ТАМБОВ»?