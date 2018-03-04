Тихонов едет в Петербург, Торбинский против Зырянова и Анюкова
В воскресенье возобновится турнир ФНЛ. Центральный матч тура состоится в
В воскресенье возобновится турнир ФНЛ. Центральный матч тура состоится в
БАЛТИЙСКИЕ АМБИЦИИ
Когда калининградский клуб объявил о подписании контракта с Дмитрием Торбинским, новичок был представлен, как самый титулованный футболист в истории «Балтики». И, надо же такому случиться, в первом же весеннем туре бронзовому призеру Евро-2008 предстоит встреча с бывшим партнером по национальной сборной Александром Анюковым. Теперь он играющий тренер «Зенита-2», который призван помочь еще одному бывшему подопечному Гуса Хиддинка Константину Зырянову, дебютирующему в роли главного тренера с задачей сохранить второй команде
АЛЕНИЧЕВ БЕЗ ЛУЧШЕГО СНАЙПЕРА
Лидер первенства «Енисей» в своем 1000-м домашнем матче в первенствах страны начинает защиту своих позиций без лучшего бомбардира первенства Андрея Козлова, зимой все же согласившегося на космическое по красноярским меркам предложение от наступающего команде Дмитрия Аленичева на пятки «Оренбурга». Форвард стал открытием сезона, но найдется ли ему полноценная замена? Один из кандидатов на эту роль — пополнивший «Енисей» зимой воспитанник белградского «Партизана» Обрадович. Пока для многих это
САМАРА В ПОГОНЕ ЗА «ОРЕНБУРГОМ»
Центральный матч тура пройдет в
ВОЗВРАЩЕНИЕ КРАСНОЖАНА
Наверное, можно найти и более интересные матчи, однако встреча «Волгаря» и «Химок» привлекает внимание благодаря произошедшим в клубах переменам. Сокращающую расходы астраханскую команду покинул вернувшийся поднимать футбол в родной Владикавказ Юрий Газзаев. Человек, с чьим именем связаны все последние успехи «Волгаря», и без которого перспективы видятся не слишком веселыми. Расстались с Астраханью и практически все ключевые игроки во главе с лучшим бомбардиром Суторминым. Что касается «Химок», то там сначала поменяли руководство, а потом вместо сумевшего вывести команду из кризиса Александра Ирхина доверили пост главного тренера другому именитому специалисту — Юрию Красножану. Четыре с небольшим года назад его уволили из «Терека», и теперь Юрий Анатольевич возвращается к работе после двухлетней паузы, возникшей после расставания со сборной Казахстана.
ПО СИЛАМ ЛИ «РОТОРУ» ОСТАНОВИТЬ «ТАМБОВ»?
Перед уходом на зимние каникулы «Тамбов» справился с гостевым комплексом и после серии неудач выиграл на чужих полях два из трех последних матчей. Сохранила ли ослабленная дисквалификацией Кашчелана команда Андрея Талалаева эти навыки, жизненно необходимые для сохранения места в первой четверке? Поездка в Волгоград в этом плане станет показательной, потому что Сергей Павлов обещал за время сборов преобразить пока еще замыкающий таблицу «Ротор». Осенью у волжан был благоприятный календарь, однако они не извлекли из него выгоду, довольствовавшись двумя очками в четырех домашних матчах, и не имеют права на ошибку. Теперь в Волгограде наполовину новая команда, усилившаяся группой мастеровитых новичков во главе с Ребко и Бурмистровым, и от их официальной премьеры во многом зависят дальнейшие перспективы «Ротора». Минусы волгоградцев — дисквалификация Ионова и проведение игры на резервном стадионе в Астрахани, где несколькими часами ранее сыграет еще и настоящий хозяин «Волгарь».