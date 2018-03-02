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2 марта, источник: Спорт-Экспресс

Игорь Лебеденко: В «Факел» не Месси приехал, давайте без ажиотажа

Полузащитник «Факела» Игорь Лебеденко заявил, что по-прежнему получает удовольствие от футбола и готов выкладываться. Кроме того, новичок воронежского клуба считает, что его переход не должен вызвать в городе большой ажиотаж.

Источник: РИА "Новости"

— Доигрывать можно во дворе вечером, зная, что скоро мама позовет тебя на ужин. А что касается профессиональной карьеры — я как в 18 лет пробегал за матч 10−12 км, столько же пробегаю и сейчас. Если бы я пробегал пять-шесть километров, можно было бы сказать, что я доигрываю. И я по-прежнему наслаждаюсь игрой, — цитирует РИА «Воронеж» Лебеденко. — Игроки, которые говорят, что футбол для них — всего лишь работа, лукавят. Для футболиста нет большего кайфа, чем игра. В Англии люди играют через два дня на третий — вот где умеют кайфовать. Я знаю футболиста, который семь лет завязывает. Каждый раз говорит, что нынешний сезон — последний. Жаловался, но играл хорошо.

Меня нормально приняли, никто на меня не смотрит снизу вверх. И это правильно. У меня сын занимается футболом, его товарищ мне как-то сказал: «Знаете, а я вас себе в FIFA купил». Ну, посмеялись. Так что давайте без ажиотажа. В «Факел» все же не Месси приехал.

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