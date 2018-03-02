Игорь Лебеденко: В «Факел» не Месси приехал, давайте без ажиотажа
Полузащитник «Факела» Игорь Лебеденко заявил, что
Полузащитник «Факела» Игорь Лебеденко заявил, что
— Доигрывать можно во дворе вечером, зная, что скоро мама позовет тебя на ужин. А что касается профессиональной карьеры — я как в 18 лет пробегал за матч 10−12 км, столько же пробегаю и сейчас. Если бы я пробегал
Меня нормально приняли, никто на меня не смотрит снизу вверх. И это правильно. У меня сын занимается футболом, его товарищ мне