Игорь Лебеденко: В «Факел» не Месси приехал, давайте без ажиотажа

— Доигрывать можно во дворе вечером, зная, что скоро мама позовет тебя на ужин. А что касается профессиональной карьеры — я как в 18 лет пробегал за матч 10−12 км, столько же пробегаю и сейчас. Если бы я пробегал пять-шесть километров, можно было бы сказать, что я доигрываю. И я по-прежнему наслаждаюсь игрой, — цитирует РИА «Воронеж» Лебеденко. — Игроки, которые говорят, что футбол для них — всего лишь работа, лукавят. Для футболиста нет большего кайфа, чем игра. В Англии люди играют через два дня на третий — вот где умеют кайфовать. Я знаю футболиста, который семь лет завязывает. Каждый раз говорит, что нынешний сезон — последний. Жаловался, но играл хорошо.