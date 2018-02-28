Тестовый матч на стадионе «Калининград» между ФК «Балтика» и «Шальке» перенесен

Решение принято по рекомендации Министерства спорта РФ. Ведомство рекомендовало городам — организаторам чемпионата мира в целях сохранения газонов в условиях низких температур не проводить спортивные мероприятия на аренах ранее 11 апреля.

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«С учетом рекомендаций Министерства спорта РФ, а также принимая во внимание аномально холодную погоду, сложившеюся сейчас в Калининградской области, было принято решение отменить запланированный матч в марте. Таким образом, первая игра на новом поле пройдет в апреле между клубами “Балтика” и “Крылья Советов” (согласно календарю Футбольной национальной лиги, игра запланирована на 11 апреля). Мы приглашаем всех болельщиков области поддержать нашу команду», — сказал Рольбинов.

Рольбинов добавил, что запланированный на 22 марта тестовый матч между «Шальке» и «Балтикой» переносится на неопределенный срок, игра может состояться позже при условии наличия свободных слотов в графике немецкого клуба.

Встречей «Балтики» и «Шальке» планировалось открыть стадион «Калининград». Эта игра должна была стать одним из первых тестовых мероприятий на новых объектах чемпионата мира. Рольбинов принес извинения болельщикам, которые уже настроились на матч 22 марта.