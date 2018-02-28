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14:28 (мск), источник: ТАСС

Тестовый матч на стадионе «Калининград» между ФК «Балтика» и «Шальке» перенесен

КАЛИНИНГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Матч между российской «Балтикой и немецким «Шальке», который должен был пройти 22 марта и стать первым на новом стадионе «Калининград», строящемся к чемпионату мира 2018 года, перенесен на неопределенный срок. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Александр Рольбинов.

Решение принято по рекомендации Министерства спорта РФ. Ведомство рекомендовало городам — организаторам чемпионата мира в целях сохранения газонов в условиях низких температур не проводить спортивные мероприятия на аренах ранее 11 апреля.

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«С учетом рекомендаций Министерства спорта РФ, а также принимая во внимание аномально холодную погоду, сложившеюся сейчас в Калининградской области, было принято решение отменить запланированный матч в марте. Таким образом, первая игра на новом поле пройдет в апреле между клубами “Балтика” и “Крылья Советов” (согласно календарю Футбольной национальной лиги, игра запланирована на 11 апреля). Мы приглашаем всех болельщиков области поддержать нашу команду», — сказал Рольбинов.

Рольбинов добавил, что запланированный на 22 марта тестовый матч между «Шальке» и «Балтикой» переносится на неопределенный срок, игра может состояться позже при условии наличия свободных слотов в графике немецкого клуба.

Встречей «Балтики» и «Шальке» планировалось открыть стадион «Калининград». Эта игра должна была стать одним из первых тестовых мероприятий на новых объектах чемпионата мира. Рольбинов принес извинения болельщикам, которые уже настроились на матч 22 марта.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

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