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«Урал» в серии пенальти обыграл «Луч-Энергию» в финале Кубка ФНЛ
«Урал» одержал победу над «Луч-Энергией» в финале Кубка ФНЛ.
«Урал» одержал победу над «Луч-Энергией» в финале Кубка ФНЛ.
Основное время встречи закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти екатеринбургская команда была точнее соперника — 4:2.
В составе «Урала» в основное время голом отличился новичок Отман
Ранее в матче за третье место на Кубке ФНЛ «Рига» обыграла «Шинник» (1:0), в игре за пятое место «Крылья Советов» были сильнее «Спартака-2» (2:2, 3:2 — в серии пенальти), а во встрече за седьмое место «Тамбов» одолел «Ротор-Волгоград» (0:0, 4:3 — в серии пенальти).