«Урал» в серии пенальти обыграл «Луч-Энергию» в финале Кубка ФНЛ

В составе «Урала» в основное время голом отличился новичок Отман Эль-Кабир. За «Луч-Энергию» мяч на свой счёт записал Андрей Павленко.

Ранее в матче за третье место на Кубке ФНЛ «Рига» обыграла «Шинник» (1:0), в игре за пятое место «Крылья Советов» были сильнее «Спартака-2» (2:2, 3:2 — в серии пенальти), а во встрече за седьмое место «Тамбов» одолел «Ротор-Волгоград» (0:0, 4:3 — в серии пенальти).