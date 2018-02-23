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23 февраля, источник: Чемпионат.com

«Урал» в серии пенальти обыграл «Луч-Энергию» в финале Кубка ФНЛ

«Урал» одержал победу над «Луч-Энергией» в финале Кубка ФНЛ.

Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти екатеринбургская команда была точнее соперника — 4:2.

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В составе «Урала» в основное время голом отличился новичок Отман Эль-Кабир. За «Луч-Энергию» мяч на свой счёт записал Андрей Павленко.

Ранее в матче за третье место на Кубке ФНЛ «Рига» обыграла «Шинник» (1:0), в игре за пятое место «Крылья Советов» были сильнее «Спартака-2» (2:2, 3:2 — в серии пенальти), а во встрече за седьмое место «Тамбов» одолел «Ротор-Волгоград» (0:0, 4:3 — в серии пенальти).

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