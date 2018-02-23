Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бортко предложил «подловатому» Серебрякову не работать в России
Названы простые способы улучшить память
Правительство одобрило отмену НДФЛ на выплаты семьями с детьми
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.02
Депортиво0
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
23.02
Страсбур0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
23.02
Майнц1
Вольфсбург1
Футбол. Зарубежный
15:00
Черноморец Од
Карпаты
Футбол. Зарубежный
15:00
Александрия
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Эйбар
Все события
Медведева, завоевавшая серебро, неожиданно обратилась к Путину
МОК обязан снять США и Канаду, но боится -СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на ОИ
Как звезды поздравили мужчин с 23 февраля
Кети Топурия в «дырявом» купальнике снялась для журнала
Мир охватила мода на дизайнерские пупки
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
14Россия обыграла Чехию и вышла в финал Олимпиады
23 февраля, источник: Onedivision.ru

Кубок ФНЛ. «Рига» победила «Шинник» в матче за 3-е место

«Рига» победила «Шинник» в матче за 3-е место. Единственный мяч в составе рижан забил Олег Лайзанс.

Отметим, что «Шинник» играл в меньшинстве с 26 минуты, после удаления Сослана Кагермазова.

КУБОК ФНЛ.

Матч за 3-е место.

«Рига» — «Шинник» — 1:0 (1:0).

Голы: Лайзанс 22 — с пенальти (1:0).

Удаление: Кагермазов 26.

Главный судья: Максим Чембулатов (Кострома).

28 февраля 2018. Пафос. Стадион «Куклия».

Шинник
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Енисей" не догнать, "Динамо" и "Тамбов" поборются за плей-офф
Российские спортсмены завоевали золото и серебро на ОИ
Выиграть нельзя проиграть. Поставил Знарок запятую в этой фразе?
Лыжи или сноуборд? Всё и сразу, с медалями. Анонс дня на ОИ
Немцы перепутали хоккей с футболом. И обыграли даже канадцев
Исполком МОК решит вопрос о статусе Олимпийского комитета России
Брызгалов: Финал Россия — Германия — это безобразие
Фетисов: Мутко сказал про ВАДА: «Фигней заниматься не будем»
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Эксперт предсказал дефицит качественных офисов в Москве через год
Как выглядит реновация в других странах
В Дубае появятся виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати
В Париже опять утонула баржа Ле Корбюзье
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Первое для России золото ОИ-2018 взяла 15-летняя фигуристка Алина Загитова выиграла соревнования фигуристок в женском одиночном катании.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь