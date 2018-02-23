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Кубок ФНЛ. «Рига» победила «Шинник» в матче за 3-е место
«Рига» победила «Шинник» в матче за 3-е место. Единственный мяч в составе рижан забил Олег Лайзанс.
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«Рига» победила «Шинник» в матче за 3-е место. Единственный мяч в составе рижан забил Олег Лайзанс.
Отметим, что «Шинник» играл в меньшинстве с 26 минуты, после удаления Сослана Кагермазова.
КУБОК ФНЛ.
Матч за 3-е место.
«Рига» — «Шинник» — 1:0 (1:0).
Голы: Лайзанс 22 — с пенальти (1:0).
Удаление: Кагермазов 26.
Главный судья: Максим Чембулатов (Кострома).
28 февраля 2018. Пафос. Стадион «Куклия».