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00:19 (мск), источник: Советский спорт

Константин Зырянов: Похвально, что игроки «Зенита-2» ни на секунду не расслаблялись

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов поделился впечатлениями от победы команды над швейцарским клубом «Пулли-Футбол» со счетом 12:0.

Источник: Reuters

— По ходу игры у команды было задание — не пропустить ни одного гола. Игроки справились с этим на «отлично». Но все-таки один момент мы сопернику позволили создать: при счете 3:0 немного потеряли контроль над игрой, стали совершать простые потеря мяча. После небольшой подсказки футболисты вновь стали действовать согласно нашим требованиям — и так до самого окончания встречи. Похвально, что команда ни на секунду не расслаблялась.

— Довольны игрой в атаке?

— Наблюдал за командными действиями, и некоторые моменты мне все-таки не понравились. Естественно, будем их разбирать, чтобы в дальнейшем такие ошибки исключить.

— На сборах «Зениту-2» осталось провести лишь несколько дней. Какие планы в подготовке команды на этот период?

— Правильно, до конца сборов три дня. В течение этого времени проведем четыре тренировки, а 23-го февраля, в последний день, сыграем контрольный матч. Будем работать над тактикой, потому что не за горами уже матч ФНЛ — в Калининграде 4 марта. Поэтому акцент будет на этом. И в последней игре в Турции проверим то, что наработали на двух сборах, — приводит слова Зырянова официальный сайт петербургского клуба.

Напомним, вторая команда сине-бело-голубых одержала победу над представителем второй швейцарской лиги со счетом 12:0. Автором семи голов стал нападающий Андрей Панюков, дубль оформил Даниил Лесовой, еще по мячу забили Кирилл Капленко, Александр Анюков и Никита Каккоев.

На зимних сборах команда Зырянова не потерпела ни одного поражения. В предыдущих играх сине-бело-голубые добились четырех побед.

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