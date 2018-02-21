Константин Зырянов: Похвально, что игроки «Зенита-2» ни на секунду не расслаблялись
Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов поделился впечатлениями от победы команды над швейцарским клубом «Пулли-Футбол» со счетом 12:0.
Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов поделился впечатлениями от победы команды над швейцарским клубом «Пулли-Футбол» со счетом 12:0.
— По ходу игры у команды было задание — не пропустить ни одного гола. Игроки справились с этим на «отлично». Но
— Довольны игрой в атаке?
— Наблюдал за командными действиями, и некоторые моменты мне
— На сборах «Зениту-2» осталось провести лишь несколько дней. Какие планы в подготовке команды на этот период?
— Правильно, до конца сборов три дня. В течение этого времени проведем четыре тренировки, а 23-го февраля, в последний день, сыграем контрольный матч. Будем работать над тактикой, потому что не за горами уже матч ФНЛ — в Калининграде 4 марта. Поэтому акцент будет на этом. И в последней игре в Турции проверим то, что наработали на двух сборах, — приводит слова Зырянова официальный сайт петербургского клуба.
Напомним, вторая команда
На зимних сборах команда Зырянова не потерпела ни одного поражения. В предыдущих играх