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19 февраля, источник: Р-Спорт

«Луч-Энергия» вышел в финал Кубка ФНЛ, разгромив в полуфинале «Ригу»

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболисты владивостокского «Луча-Энергии» разгромили «Ригу» в полуфинале Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и пробились в финал проходящего на Кипре турнира.

Встреча, прошедшая в понедельник в Пафосе, завершилась со счетом 3:0 в пользу дальневосточной команды. Мячи забили Андрей Мязин (13-я минута), Дмитрий Маляка (79) и Семен Фомин (90).

В финале турнира «Луч-Энергия» сыграет с победителем матча между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом».

Во встрече утешительного турнира за пятое место самарские «Крылья Советов» обыграли «Тамбов» со счетом 2:0 и встретятся далее с победителем матча «Ротор-Волгоград» — «Спартак-2». В турнире за 9-е место воронежский «Факел» по пенальти проиграл «Чертаново» — 1:1 (6:7). В рамках соревнований за 13-е место «Мордовия» обыграла «Чайку» из Ростовской области — 4:2.

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