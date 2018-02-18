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Лебеденко и «Факел» согласовали контракт
В расположение «Факела», участвующего на Кипре в Кубке ФНЛ, прибыл нападающий Игорь Лебеденко. Об этом информирует «Матч ТВ».
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В расположение «Факела», участвующего на Кипре в Кубке ФНЛ, прибыл нападающий Игорь Лебеденко. Об этом информирует «Матч ТВ».
С футболистом согласованы условия личного контракта.
Напомним, что текущий сезон 34-летний Лебеденко начинал в московском «Арарате», забив 5 мячей в 17 матчах.
Добавим, что «Факел» расплатился с долгами и до 22 февраля снимет запрет на регистрацию новичков.