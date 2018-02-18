Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Установивший рекорд по сборам российский фильм получит сиквел
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Беременная Галина Юдашкина поделилась пляжным снимком с сыном
Как оформить недвижимость в браке, чтобы это было выгодно обоим
35-летняя Светлана Ходченкова затмила всех в Берлине (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Бордо
Футбол. Зарубежный
17.02
Малага1
Валенсия2
Футбол. Зарубежный
17.02
Дженоа2
Интер0
Все события
Адмирал РФ ответил на требование Киева ремонтировать флот в Крыму
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Глава ЧВК «Вагнер» сказал, сколько его бойцов погибло из-за США
Эксперты сообщили, как можно увеличить пенсии
Илья Ковальчук разозлил женскую сборную России
Хроника падения: Россия растянулась на льду
35-летняя Светлана Ходченкова затмила всех в Берлине (фото)
Ксения Бородина показала свою бабушку
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Бомбардировка ВКС РФ базы в Идлибе: не многим удалось уйти - СМИ
Прибалтика на грани краха: мольбы о помощи к РФ
Фоторепортажи
9Все золото Пхенчхана. 15 февраля
9Все золото Пхенчхана. 17 февраля
10:29 (мск), источник: Onedivision.ru

Лебеденко и «Факел» согласовали контракт

В расположение «Факела», участвующего на Кипре в Кубке ФНЛ, прибыл нападающий Игорь Лебеденко. Об этом информирует «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

С футболистом согласованы условия личного контракта.

Напомним, что текущий сезон 34-летний Лебеденко начинал в московском «Арарате», забив 5 мячей в 17 матчах.

Добавим, что «Факел» расплатился с долгами и до 22 февраля снимет запрет на регистрацию новичков.

Факел
НовостиМатчиСоставСтатистика
Первый дивизион
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Александр Мелихов: Я просто ждал своего часа
Серебро Олимпийских игр — у наших лыжников
«РФ в меня не верила». Кузьмина — великая чемпионка из Словакии
СМИ: Тренер сборной США отказался пожать руку Знарку после игры
900 очков Малкина и гонка за первым «Ришаром»
«Я ненакрашенная страшная». Чемпионка ОИ стыдится своего лица
Сборная России заменила ледовую тренировку на занятие в зале
Российскому лыжнику стало плохо после его этапа в эстафете
Спорт-Экспресс
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Пары, в неожиданное расставание которых мы до сих пор не верим Пока Дженнифер Энистон разводится с Джастином Теру после двух лет брака, мы вспоминаем самые неожиданные звездные расставания
Дети
Беременная Галина Юдашкина поделилась пляжным снимком с сыном Наследница российского кутюрье снова станет мамой в апреле 2018 года.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь