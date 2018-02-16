Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе
9 согревающих и полезных продуктов
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду
Дизайн маленькой брутальной квартиры для молодого хозяина
Дженнифер Энистон и Джастин Теру: какой была их история
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона2
Леганес0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако2
Дижон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта0
Майнц2
Футбол. Зарубежный
16.02
Шахтер Д5
Черноморец Од0
Футбол. Зарубежный
15:00
Сталь Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Севилья
Все события
Адмирал РФ ответил на требование Киева ремонтировать флот в Крыму
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Летящие в Египет украинцы устроили массовую драку в аэропорту
Поезда в Москву принесли прибыль Украине — СМИ
«Если найду тебя, зарежу!»: медалистке ОИ-2018 угрожают расправой
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Татьяна Навка осваивает боевые искусства
Девушка Тимати снялась обнаженной
Нейробиолог рассказал, как стать счастливым
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
9Все золото Пхенчхана. 15 февраля
7Все золото Пхенчхана. 16 февраля
16 февраля, источник: Чемпионат.com

На Кубке ФНЛ определилась первая пара полуфиналистов

Сегодня, 16 февраля, состоялись матчи 3-го тура в группах А и B Кубка ФНЛ, по итогам которых определилась первая пара полуфиналистов турнира.

В группе А «Рига», досрочно обеспечившая себе выход в полуфинал, в заключительном туре проиграла «Факелу» со счётом 0:1. В другом матче квартета «Крылья Советов» оказались сильнее «Чайки» (1:0).

В группе B «Луч-Энергия» сыграла вничью с «Тамбовом» (0:0) и обеспечила себе первое место в турнирной таблице. Таким образом, команда из Владивостока сыграет в полуфинале с «Ригой». В другом матче квартета клуб «Чертаново» оказался сильнее «Мордовии» (2:1).

Напомним, в полуфинал Кубка ФНЛ выходят команды, которые заняли первые места в своих группах. Клубы, занявшие вторые, третьи и четвёртые места, разыграют между собой места с 5-го по 8-е, с 9-го по 12-е и с 13-го по 16-е соответственно. Матчи 3-го тура в группах D и C состоятся завтра, 17 февраля.

Итоговое турнирное положение в группе А: 1. «Рига» — 6 очков; 2. «Крылья Советов» — 6; 3. «Факел» — 4; 4. «Чайка» — 1.

Итоговое турнирное положение в группе B: 1. «Луч-Энергия» — 5 очков; 2. «Тамбов» — 5; 3. «Чертаново» — 4; 4. «Мордовия» — 1.

 «Проклятый Губерник!» Пихлер в злостной форме отказал Губерниеву в селфи
Слова Вагнер осудили в США: «Загитова бьётся, а ты сидишь дома и завидуешь»
Пхенчхан. День девятый: победа хоккеистов, медальные сюрпризы
Может, лучше квалификацию? Почему России не страшно уступить США
Завтра на Играх. Вторая попытка Елистратова и первая — Алиева
Поражение «Барселоны» и атлетичное дерби. Анонс тура в Испании
В сборной России допинга нет. Официальное заявление ФИФА
«У нас нет полномочий». CAS и Родченков опубликовали отписки
Казахстан платит самые большие призовые в мире за медали ОИ-2018
Новости
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
7 потенциальных бойфрендов для Дженнифер Энистон Мы готовы предложить актрисе реальную помощь – список из тех мужчин, которые смогут утешить ее после расставания с супругом
Дети
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду По одной из версий, воспитатели забыли ребенка на улице.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь