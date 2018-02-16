На Кубке ФНЛ определилась первая пара полуфиналистов

В группе А «Рига», досрочно обеспечившая себе выход в полуфинал, в заключительном туре проиграла «Факелу» со счётом 0:1. В другом матче квартета «Крылья Советов» оказались сильнее «Чайки» (1:0).

В группе B «Луч-Энергия» сыграла вничью с «Тамбовом» (0:0) и обеспечила себе первое место в турнирной таблице. Таким образом, команда из Владивостока сыграет в полуфинале с «Ригой». В другом матче квартета клуб «Чертаново» оказался сильнее «Мордовии» (2:1).

Напомним, в полуфинал Кубка ФНЛ выходят команды, которые заняли первые места в своих группах. Клубы, занявшие вторые, третьи и четвёртые места, разыграют между собой места с 5-го по 8-е, с 9-го по 12-е и с 13-го по 16-е соответственно. Матчи 3-го тура в группах D и C состоятся завтра, 17 февраля.

Итоговое турнирное положение в группе А: 1. «Рига» — 6 очков; 2. «Крылья Советов» — 6; 3. «Факел» — 4; 4. «Чайка» — 1.