Нобоа пока не готов идти на понижение зарплаты

320летний эквадорский футболист не готов терять в зарплате в новом клубе. В «Зените» его зарплата составляет 2,3 миллиона евро в год, в «Рубине» пришлось бы пойти на понижение. Впрочем, весьма вероятно, что до окончания трансферного окна в России (22 февраля) игрок может все же сменить клуб. (Сергей ЕГОРОВ).