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14 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Нобоа пока не готов идти на понижение зарплаты

Полузащитник Кристиан Нобоа пока остается игроком «Зенита» — его трансфер в «Рубин» может сорваться.

Источник: Спорт-Экспресс

320летний эквадорский футболист не готов терять в зарплате в новом клубе. В «Зените» его зарплата составляет 2,3 миллиона евро в год, в «Рубине» пришлось бы пойти на понижение. Впрочем, весьма вероятно, что до окончания трансферного окна в России (22 февраля) игрок может все же сменить клуб. (Сергей ЕГОРОВ).

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