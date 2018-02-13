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19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Торбинский присоединился к «Балтике» на сборе в Турции

33-летний полузащитник Дмитрий Торбинский сегодня прилетел в Турцию и присоединился к своему новому клубу — «Балтике».

Источник: РИА "Новости"

«Поступило предложение от руководителей клуба. Долго над ним не думал, увидев подбор футболистов в команде и амбиции «Балтики». Признаюсь, до этого за командой не следил. Знал, что «Балтика» выступает в ФНЛ, что в этой лиге в лидерах «Енисей» и «Крылья Советов». Вот и всё. Кроме того, так получилось, что никогда прежде в своей карьере я не встречался с балтийцами.

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Чего бояться-то?! В карьере футболиста всё бывает — дальние перелеты не исключение. Тем более, я вырос на севере Сибири, где начинал заниматься футболом в ДЮСШ Норильска. Кроме того, было время — выступал в первом дивизионе за челябинский «Спартак». Поэтому для меня это не дебют во второй по значимости российской лиге.

Сегодня я только-только прилетел в Турцию, пообщался с главным тренером Игорем Геннадьевичем Черевченко, познакомился с одноклубниками. А в среду готов приступить к тренировкам. Постараюсь оправдать ожидания болельщиков «Балтики» успешной игрой", — заявил Торбинский в интервью пресс-службе клуба из Калининграда.

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