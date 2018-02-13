Даже после старта Олимпиады мощная антироссийская кампания не стихает.
Лидер ФНЛ подписал нападающего «Актобе»
Красноярский «Енисей» на официальном сайте объявил о подписании контракта с черногорским нападающим Марко Обрадовичем.
Красноярский «Енисей» на официальном сайте объявил о подписании контракта с черногорским нападающим Марко Обрадовичем.
Детали сделки и срок соглашения между красноярцами и 26-летним черногорцем не разглашаются.
Последним клубом Обрадовича был казахстанский «Актобе», куда он перешел летом 2017 года. В казахстанской
Обрадович является воспитанником сербского «Партизана». Первым профессиональным клубом форварда стал бельгийский «Эйтен». Самый яркий отрезок карьеры черногорец провел в боснийском «Раднике», где в 85 матчах забил 31 гол.
В данный момент «Енисей» лидирует в ФНЛ. После 25 туров красноярцы набрали 56 очков и опережают идущий вторым «Оренбург» на два балла.