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11:03 (мск), источник: Vesti.kz

Лидер ФНЛ подписал нападающего «Актобе»

Красноярский «Енисей» на официальном сайте объявил о подписании контракта с черногорским нападающим Марко Обрадовичем.

Детали сделки и срок соглашения между красноярцами и 26-летним черногорцем не разглашаются.

Последним клубом Обрадовича был казахстанский «Актобе», куда он перешел летом 2017 года. В казахстанской премьер-лиги он провел 14 матчей, забив два мяча. При этом в январе этого года черногорец отправился в составе казахстанского клуба на первый сбор в Турцию.

Обрадович является воспитанником сербского «Партизана». Первым профессиональным клубом форварда стал бельгийский «Эйтен». Самый яркий отрезок карьеры черногорец провел в боснийском «Раднике», где в 85 матчах забил 31 гол.

В данный момент «Енисей» лидирует в ФНЛ. После 25 туров красноярцы набрали 56 очков и опережают идущий вторым «Оренбург» на два балла.

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