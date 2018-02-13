Лидер ФНЛ подписал нападающего «Актобе»

Последним клубом Обрадовича был казахстанский «Актобе», куда он перешел летом 2017 года. В казахстанской премьер-лиги он провел 14 матчей, забив два мяча. При этом в январе этого года черногорец отправился в составе казахстанского клуба на первый сбор в Турцию.