Калининградский ФК «Балтика» объявил о подписании контракта с Торбинским

Источник: РИА "Новости"

Срок соглашения с 33-летним полузащитником рассчитан до конца нынешнего сезона. Торбинский, чьим последним клубом был кипрский «Пафос», переходит в «Балтику» на правах свободного агента и во вторник должен присоединиться к команде на сборе в Турции.

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Торбинский — воспитанник московского «Спартака» и выступал за «красно-белых» с 2002 по 2007 год. После хавбек стал игроком столичного «Локомотива», цвета которого защищал до 2013 года. В дальнейшем Торбинский играл за казанский «Рубин» (2013−14), «Ростов» (2014−15) и «Краснодар» (2015−17).