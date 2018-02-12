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23:17 (мск), источник: Р-Спорт

Калининградский ФК «Балтика» объявил о подписании контракта с Торбинским

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Калининградская «Балтика» на официальном сайте объявила о подписании контракта с экс-футболистом сборной России, бронзовым призером Евро-2008 Дмитрием Торбинским.

Источник: РИА "Новости"

Срок соглашения с 33-летним полузащитником рассчитан до конца нынешнего сезона. Торбинский, чьим последним клубом был кипрский «Пафос», переходит в «Балтику» на правах свободного агента и во вторник должен присоединиться к команде на сборе в Турции.

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Торбинский — воспитанник московского «Спартака» и выступал за «красно-белых» с 2002 по 2007 год. После хавбек стал игроком столичного «Локомотива», цвета которого защищал до 2013 года. В дальнейшем Торбинский играл за казанский «Рубин» (2013−14), «Ростов» (2014−15) и «Краснодар» (2015−17).

В составе сборной России провел 30 матчей и забил два мяча, в том числе поразив ворота сборной Нидерландов в матче ¼ финала Евро-2008 (3:1).

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