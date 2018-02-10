Кубок ФНЛ. «Спартак-2» — «Арарат М» — 1:0. Отчет о матче

КУБОК ФНЛ.

«Спартак-2» (Москва) — «Арарат» (Москва) — 1:0 (1:0).

Гол: Ломовицкий, 37 — 1:0.

Спартак-2: Аверкиев, Щербаков, Сокол, Красильниченко, Хомуха, Петров (Никулин, 38), Тюнин, Леонтьев (Володкин, 60), Ломовицкий (Еременко, 60), Давыдов (Рудковский, 60), Нимели.

Арарат: Сугробов, Кацалапов, Авагимян, Тараканов, Хурцидзе, Новичков (Попов, 75), Квеквескири (Манацыканян, 84), Айрапетян (Сушилин, 68), Воронкин, Корж (Давидян, 45), Аванесян.

Предупреждения: Красильниченко, 28; Тюнин, 52; — нет.

10 февраля 2018. Пафос (Кипр). Стадион «Ероскипу».

Для «Арарата» это был отличный шанс показать, что команда готова для борьбы в ФНЛ, ведь они занимают первое место в ПФЛ-Центр. Спартаковцы же идут на 11-ом месте в футбольной национальной лиге с 31 очком.

С первых минут «Арарат» захватил контроль над мячом, и уже на 5-й минуте матча Воронкин после подачи с левого фланга пробил головой по воротам, правда, не слишком опасно: Аверкиев все видел и ситуацию контролировал. На 8-й минуте последовал ответ «Спартака-2» Сугробов ошибся с выносом мяча, в результате чего у Нимели был отличный шанс открыть счет, но круглый слетел с ноги и удар откровенно не получился.

Первый удар в створ произвели игроки «Арарата» лишь на 30-й минуте, пробив со штрафного, и то, прямо в руки Аверкиева. На 40-й минуте защитники «Арарата» организовали импровизированный квадрат, попытались выйти из-под прессинга через пас, за что и поплатились, Тюнин перехватил мяч, тут же оказался один на один с голкипером, но вместо удара, решил не жадничать, и отдал передачу своему напарнику Ломовицкому, который пробил в пустые ворота — 1:0.