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19:02 (мск), источник: Onedivision.ru

Кубок ФНЛ. «Чайка» — «Факел» — 1:1. Отчет о матче

Первая неожиданность на Кубке ФНЛ случилась уже в стартовом матче — стремящиеся в Премьер-лигу «Крылья Советов» уступили «Риге». В другом поединке группы А неожиданного результата не могло быть по определению.

Источник: РИА "Новости"

КУБОК ФНЛ.

«Чайка» (Песчанокопское) — «Факел» (Воронеж) — 1:1 (1:1).

Голы: Хайманов 14 (0:1), Нестеренко 37 (1:1).

Чайка: Антипов, Шахтиев, Алфёров, Нестеренко, Дубовой (Васильев, 76), Троянов, Салахутдинов (Михеев, 46), Ослоновский, Магомедов, Карташов (Ситников, 59), Обозный (Хохлачёв, 46).

Факел: Фёдоров, Семёнов, Осипенко, Шарифи (Арустамян, 64), Хайманов, Лукьяновс (Чхапелия, 64; Мустафин, 89), Амбарцумян, Мануковский, Молодцов, Алхазов (Сердюк, 46), Мичуренков.

Предупреждения: Обозный, 18, Троянов, 76 — нет.

Удаления: нет.

10 февраля 2018. Пафос (Кипр). Стадион «Ероскипу».

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«Факел», несмотря на статус действующего победителя турнира, в нынешнем сезоне обосновался в зоне вылета Футбольной Национальной лиги, а «Чайка», невзирая на пятое место в зоне «Юг» Второго дивизиона, обладает неслабыми амбициями, позволяющими рассчитывать на повышение в классе в ближайшем будущем.

В дебюте игры стало ясно, что основная угроза воротам будет создаваться со стандартных положений. На 7-й минуте Хайманов пробил головой после навеса со штрафного, но голкипер «Чайки» Антипов выловил мяч под перекладиной. Песчанокопцы тревожный звонок не услышали, и на 14-й минуте успех «Факелу» принес угловой: Амбарцумян направил мяч во вратарскую, а Хайманову на дальней штанге никто не мешал поразить пустой угол — 0:1.

Забив мяч, подопечные Павла Гусева в традиционной для себя манере отдали инициативу сопернику. «Чайка» долгое время не нагружала работой Фёдорова, пока на дальний удар не решился Ослоновский. Вратарь «Факела» успешно метнулся в ближний угол, следом там же встретился с мячом после рикошета, но третья фаза атаки принесла «Чайке» результат. Ослоновский с углового подал во вратарскую, а Нестеренко головой поразил дальний угол — 1:1. Под занавес первой половины «Факел» огрызнулся ударами Семёнова и Лукьяновса, но точности им не хватило, а ответный выстрел Салахутдинова заблокировали защитники воронежской команды.

Во второй половине подопечные Виктора Булатова плотно завладели инициативой, периодически обстреливая ворота «Факела» с разных дистанций. Свои шансы не использовали Дубовой, Михеев, Ослоновский, Алфёров, Магомедов и Хохлачёв, а пушечный удар Ситникова отразила перекладина. Воронежцы отвечали редко и безобидно, хотя выход Чхапелии добавил немного энергии атакам «Факела». Правда, в конце Ника неудачно вылетел за пределы поля и получил повреждение.

В последней десятиминутке самый реальный шанс был у Ослоновского, но его удар в ближний угол сумел парировать Фёдоров. В итоге 1:1 — «Чайка» отмечает дебют на Кубке ФНЛ боевой ничьей с «Факелом». Для Воронежа это хороший знак — год назад они стартовали с точно такого же результата в поединке с «Волгарем», а в итоге взяли трофей.

В следующем туре в ближайшую среду «Факелу» предстоит сыграть с «Крыльями Советов», а «Чайка» сразится с «Ригой».

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