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04:01 (мск), источник: Onedivision.ru

Ирхин покинул «Химки»

«Химки» расстались с главным тренером Александром Ирхиным. Об этом сообщает МатчТВ.

На прошлой неделе был уволен генеральный директор Тажутдин Качукаев, а на его место назначен бывший игрок ЦСКА Василий Иванов. Также на этой неделе прошло сообщение, что от поста тренера подмосковного клуба отказался экс-тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин.

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