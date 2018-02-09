Ирхин покинул «Химки»

На прошлой неделе был уволен генеральный директор Тажутдин Качукаев, а на его место назначен бывший игрок ЦСКА Василий Иванов. Также на этой неделе прошло сообщение, что от поста тренера подмосковного клуба отказался экс-тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин.