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Ирхин покинул «Химки»
«Химки» расстались с главным тренером Александром Ирхиным. Об этом сообщает МатчТВ.
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«Химки» расстались с главным тренером Александром Ирхиным. Об этом сообщает МатчТВ.
На прошлой неделе был уволен генеральный директор Тажутдин Качукаев, а на его место назначен бывший игрок ЦСКА Василий Иванов. Также на этой неделе прошло сообщение, что от поста тренера подмосковного клуба отказался