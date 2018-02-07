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Владислав Кулик вернулся в «Крылья Советов»
32-летний российский полузащитник Владислав Кулик продолжит карьеру в команде «Крылья Советов».
32-летний российский полузащитник Владислав Кулик продолжит карьеру в команде «Крылья Советов».
Как сообщает официальный сайт самарского клуба, сегодня были подписаны все необходимые документы.
Соглашение рассчитано до конца сезона.
За «Крылья Советов» он будет выступать под номером 25.
Кулик уже выступал за самарскую команду в 2009 году (22 матча во всех турнирах), после чего играл за краснодарскую «Кубань», казанский «Рубин», а также «Оренбург» в текущем сезоне.