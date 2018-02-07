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7 февраля, источник: Чемпионат.com

Владислав Кулик вернулся в «Крылья Советов»

32-летний российский полузащитник Владислав Кулик продолжит карьеру в команде «Крылья Советов».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт самарского клуба, сегодня были подписаны все необходимые документы.

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Соглашение рассчитано до конца сезона.

За «Крылья Советов» он будет выступать под номером 25.

Кулик уже выступал за самарскую команду в 2009 году (22 матча во всех турнирах), после чего играл за краснодарскую «Кубань», казанский «Рубин», а также «Оренбург» в текущем сезоне.

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