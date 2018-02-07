Владислав Кулик вернулся в «Крылья Советов»

За «Крылья Советов» он будет выступать под номером 25.



Кулик уже выступал за самарскую команду в 2009 году (22 матча во всех турнирах), после чего играл за краснодарскую «Кубань», казанский «Рубин», а также «Оренбург» в текущем сезоне.