Руководство «Крыльев Советов» внесло экс-игрока команды Барасу в чёрный список
Бывший защитник «Крыльев Советов» Нериус Бараса подтвердил, что клуб поместил его в чёрный список и запретил посещать матчи самарской команды.
Бывший защитник «Крыльев Советов» Нериус Бараса подтвердил, что клуб поместил его в чёрный список и запретил посещать матчи самарской команды.
Ранее футболист дал интервью, в котором раскритиковал руководство.
«Я дал интервью, в котором высказал своё мнение — у меня не было никакой цели, просто сказал, как есть. Тут же поступила реакция: мне позвонили из службы безопасности клуба и сообщили, что я в чёрном списке. Запретили ходить на матчи и в сам клуб. Считаю, что такое отношение ко мне, как к ветерану, недопустимо. Меня это задело. Кстати, мне уже позвонил один из руководителей клуба и спросил, зачем я это всё рассказываю. Как бывший игрок клуба, имею право. Тем более, что я не вру.
Задача «Крыльев» — выйти в
Плюс, посмотрите цифры, сколько зрителей было на трибунах пять лет назад и сколько сейчас. Сюда же — два вылета в ФНЛ за четыре года. А руководство ни разу за это время не вышло и не сказало: «Да, мы виноваты. Будем стараться».
Наши болельщики уже давно недовольны сложившейся ситуацией, поэтому сейчас мне поступает много сообщений с поддержкой. Обязательно сделаю пост, в котором укажу, сколько людей мне написали. Я не Робин Гуд, просто случилось так, что именно я поднял болезненную тему. Все хотят перемен, хотят видеть в гостях «Зенит» или «Спартак». А иначе зачем строят новый стадион? Так что я не собираюсь останавливаться на полпути, а хочу довести всё до конца. Как раз на пост губернатора пришёл человек, который очень любит футбол. Так что мы будем собирать петицию и обращаться к нему, чтобы ситуация изменилась", — сказал Бараса в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».