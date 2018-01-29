Руководство «Крыльев Советов» внесло экс-игрока команды Барасу в чёрный список

Ранее футболист дал интервью, в котором раскритиковал руководство.



«Я дал интервью, в котором высказал своё мнение — у меня не было никакой цели, просто сказал, как есть. Тут же поступила реакция: мне позвонили из службы безопасности клуба и сообщили, что я в чёрном списке. Запретили ходить на матчи и в сам клуб. Считаю, что такое отношение ко мне, как к ветерану, недопустимо. Меня это задело. Кстати, мне уже позвонил один из руководителей клуба и спросил, зачем я это всё рассказываю. Как бывший игрок клуба, имею право. Тем более, что я не вру.



Задача «Крыльев» — выйти в Премьер-Лигу. Посмотрите, как укрепляются «Оренбург» и «Енисей». А мы что? Взяли нападающего из команды, которая идёт в конце таблицы за довольно-таки большие деньги. И всё. С таким составом и отношением руководства — в лучшем случае нас ждут стыковые матчи.