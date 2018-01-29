Тажутдин Качукаев: «Химки» выбрали путь европейских клубов
Генеральный директор «Химок» — о зимней перезагрузке команды, бердыевской схеме Олега Стогова и дополнительном источнике финансирования для клубов ФНЛ.
Генеральный директор «Химок» — о зимней перезагрузке команды, бердыевской схеме Олега Стогова и дополнительном источнике финансирования для клубов ФНЛ.
РЕЗУЛЬТАТ ВАЖНЕЕ ИГРЫ
— Ваше мнение по выступлению команды в осенней части первенства ФНЛ?
— Текущий сезон для «Химок» проходит сложнее, чем прошлый. Уменьшился бюджет клуба, в связи с чем были проведены кадровые изменения в составе команды в летнее трансферное окно. Однако приглашенные футболисты по тем или иным причинам не вписались в игровую модель, произошел так называемый синдром «второго сезона», связанный с психологией и снижением эмоционального фона. Через это проходили многие клубы.
— Что отметите по турниру в целом?
— Турнир становится более интересным, а для воспитания нового поколения тренеров в российском футболе — базовым, в нем появляются новые имена.
— Расставание с Олегом Стоговым действительно далось непросто?
— Да. К чему мне лукавить? Руководство клуба и он практически с чистого листа начинали прошлый сезон. К нам пришли футболисты из второго дивизиона: голодные до побед и жаждущие доказать всей футбольной России, что в футбол играют люди, а не деньги. В прошлом сезоне «Химки» отобрали очки у всех лидеров ФНЛ. Мы на равных играли с «Тосно», «СКА-Хабаровском», московским «Динамо», хотя бюджет нашего клуба был равен зарплате одного динамовского футболиста.
Олегу Валерьевичу не хватило времени прочувствовать баланс между новичками и уже имеющимися в команде игроками. За три недели летних сборов это практически невозможно. Когда у нас началась серия неудачных матчей, мы стали требовать от него тренерских тактических решений, чтобы исправить ситуацию. Но он приверженец модели игры Курбана Бердыева — схемы 5−3−2. Стогов ждал от нее результата. Летняя селекция была проведена с учетом именно его тактических задумок. Другое дело, что приглашенные футболисты, возможно, оказались не готовы к ФНЛ и этой модели игры. Повторюсь, что основная часть из них пришли к нам из клубов второй лиги.
— Альтернатива Ирхину была?
— Кандидатура Александра Ирхина — самая оптимальная. Он был с командой в прошлом сезоне, знал практически все особенности и игровые характеристики большинства футболистов нашей команды. Это опытный тренер, качественный психолог и прямой, открытый человек, прошедший и поработавший в отечественном футболе в нелегкий период 1990-х — 2000-х годов. Смущало только, что команда могла не сразу перестроиться на его требования и воспринять его. Ирхин весь прошлый сезон в статусе главного тренера был только номинально, но это жизнь, спорт. Здесь либо ты принимаешь правила игры и требования тренера, либо клуб и футболист расстаются.
— Что поменялось в команде?
— Ирхин изменил игровую схему, перешел на 4−4−2. При Стогове «Химки» играли в агрессивный футбол. Нас называли играющей командой, но в этом сезоне на протяжении 10 туров не было результата. При Ирхине команда перестала ярко играть. Первым делом, он стал требовать соблюдения игровой дисциплины. Не сразу, но результат пришел. Повторюсь, это футбол, эмоции. Есть красота игры, но есть и важность ее результата. По ходу сезона для нас стало важно второе.
СТАВКА НА МЕСТНЫЕ КАДРЫ
— Что собой представляет пятилетняя программа развития клуба?
— Работаем по ней с 2015 года. Данная программа разработана и основана на базе опыта работы средних европейских клубов. Их философия и клубная система направлены на качественную селекцию по подбору молодых потенциально ликвидных футболистов. Учитывая скромные финансовые возможности клуба и выстраивание игрового баланса внутри команды, ее костяк формировался не один год и с каждым сезоном он становится только совершеннее и конкурентоспособнее для решения более высоких задач. Таким образом, ежегодно в команде наигрываются по 8−10 футболистов в возрасте 18−22 лет. Их игра вызывает интерес у клубов РФПЛ и лидеров ФНЛ, что может в дальнейшем принести «Химкам» финансовую выгоду. Сохраняется костяк в количестве 10−14 футболистов, защищающих цвета клуба на протяжении 3−5 лет, которые определяют игровой почерк команды. С каждым сезоном команда должна быть совершеннее и слаженнее. Футболисты должны чувствовать друг друга на поле с закрытыми глазами.
Реализацией программы станет борьба за самые высокие места в лиге с составом, который из категории «ноу нэйм» станет сильным, единым футбольным коллективом. Без участия детской спортивной школы, конечно, не обойтись. Уделяем местным химкинским футбольным кадрам особое внимание. Выделю такой факт: в этом сезоне сразу трое молодых футболистов нашей команды — Дмитрий Зорников, Камран Алиев и Максим Пичугин, являющиеся воспитанниками нашей химкинской школы, — были заиграны в ФНЛ и внесли свой вклад в достижение спортивного результата в отдельных играх за «Химки».
— Уверены в итоговом успехе?
— Мы последовательны в своей работе, не ждем сиюминутного результата от нашей команды. Тем не менее считаем, что наша философия и модель обязательно дадут результат. Каждый футболист нашей команды одевает
Наш клуб является исключительно бюджетным учреждением. Мы должны оперативно реагировать на решения учредителя и функционировать согласно имеющимся цифрам во избежание недоразумений и повторения ошибок некоторых клубов дивизиона. Порой вынуждены проводить ротацию состава команды. На сегодняшний день мы стабильны и системны. В
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЛАТНЫЕ
— Клубам реально заработать в ФНЛ?
— Ни один клуб ФНЛ своими заработанными доходами не покрывает и 10 процентов своих текущих расходов на ежегодное содержание. Это очень масштабная проблема, ее осознание загоняет в тупик большинство футбольных функционеров. Я говорю только про ФНЛ. Про ПФЛ вообще молчу. У клубов РФПЛ присутствует небольшая динамика доходности — прежде всего благодаря получению доходов от коммерческих прав от
— И какие они?
— Я привел в пример систему работы португальской Сегунды лиги, аналог нашей ФНЛ. Там каждый клуб ежегодно получает от телевизионного холдинга «Спорт-1», транслирующего игры лиги, сумму в размере от 400 000 до 600 000 евро, что является существенным доходом для участников турнира. Если переводить на нынешний курс — это от 28 до 42 миллионов рублей. В свою очередь, Игорь Викторович привел в пример деятельность итальянской серии Б,
— Ваши идеи по изменению ситуации?
— Предложил Игорю Ефремову совместно с «Телеспорт» обсудить проект платных
Все перечисленное должно быть не хуже как у РФПЛ, но при этом со своим подтекстом и отличительным почерком. Если предложить пользователю достойный продукт в виде качественной трансляции, то каждый второй зритель, не равнодушный к
ЗИМНЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
— К последним новостям. «Химки» покинули лидеры команды — капитан Николай Тюнин и лучший бомбардир этого сезона Илья Кузьмичев. Двоякие чувства, наверное, испытываете?
— В текущий период поступило четыре предложения от клубов
— С начала межсезонья состав команды уменьшился уже больше чем на половину. С чем связаны такие перемены?
— Тренерский штаб будет стараться найти необходимый баланс в игре команды. Клуб разгрузил зарплатную ведомость. Мы расстались с внушительной группой футболистов, чтобы именно сейчас перезагрузить «Химки» и в более длительном подготовительном тренировочном процессе углубленно и осмысленно внедрить в команду и в каждого отдельно взятого футболиста те требования, которые необходимы тренерскому штабу. Начинаем уже сейчас в подготовке команды к следующему сезону закладывать теоретическую и физическую базу с новой игровой моделью. Нынешняя команда будет отличаться от предшествующих «Химок». Что выйдет по итогам — посмотрим 12 мая.