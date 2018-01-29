Тажутдин Качукаев: «Химки» выбрали путь европейских клубов

Источник: Спорт-Экспресс

РЕЗУЛЬТАТ ВАЖНЕЕ ИГРЫ

— Ваше мнение по выступлению команды в осенней части первенства ФНЛ?

— Текущий сезон для «Химок» проходит сложнее, чем прошлый. Уменьшился бюджет клуба, в связи с чем были проведены кадровые изменения в составе команды в летнее трансферное окно. Однако приглашенные футболисты по тем или иным причинам не вписались в игровую модель, произошел так называемый синдром «второго сезона», связанный с психологией и снижением эмоционального фона. Через это проходили многие клубы.

— Что отметите по турниру в целом?

— Турнир становится более интересным, а для воспитания нового поколения тренеров в российском футболе — базовым, в нем появляются новые имена. Три-четыре клуба выделяются по составу и показывают действительно качественный футбол, что, в свою очередь, зависит от бюджета, подбора футболистов, исполнительского мастерства игроков. Квалифицированный футболист, который сможет дать команде результат, имеет свою рыночную стоимость и привык к хорошим финансовым условиям. В данный момент «Химки» не могут позволить себе приглашать таких игроков.

— Расставание с Олегом Стоговым действительно далось непросто?

— Да. К чему мне лукавить? Руководство клуба и он практически с чистого листа начинали прошлый сезон. К нам пришли футболисты из второго дивизиона: голодные до побед и жаждущие доказать всей футбольной России, что в футбол играют люди, а не деньги. В прошлом сезоне «Химки» отобрали очки у всех лидеров ФНЛ. Мы на равных играли с «Тосно», «СКА-Хабаровском», московским «Динамо», хотя бюджет нашего клуба был равен зарплате одного динамовского футболиста.

Олегу Валерьевичу не хватило времени прочувствовать баланс между новичками и уже имеющимися в команде игроками. За три недели летних сборов это практически невозможно. Когда у нас началась серия неудачных матчей, мы стали требовать от него тренерских тактических решений, чтобы исправить ситуацию. Но он приверженец модели игры Курбана Бердыева — схемы 5−3−2. Стогов ждал от нее результата. Летняя селекция была проведена с учетом именно его тактических задумок. Другое дело, что приглашенные футболисты, возможно, оказались не готовы к ФНЛ и этой модели игры. Повторюсь, что основная часть из них пришли к нам из клубов второй лиги.

— Альтернатива Ирхину была?

— Кандидатура Александра Ирхина — самая оптимальная. Он был с командой в прошлом сезоне, знал практически все особенности и игровые характеристики большинства футболистов нашей команды. Это опытный тренер, качественный психолог и прямой, открытый человек, прошедший и поработавший в отечественном футболе в нелегкий период 1990-х — 2000-х годов. Смущало только, что команда могла не сразу перестроиться на его требования и воспринять его. Ирхин весь прошлый сезон в статусе главного тренера был только номинально, но это жизнь, спорт. Здесь либо ты принимаешь правила игры и требования тренера, либо клуб и футболист расстаются.

— Что поменялось в команде?

— Ирхин изменил игровую схему, перешел на 4−4−2. При Стогове «Химки» играли в агрессивный футбол. Нас называли играющей командой, но в этом сезоне на протяжении 10 туров не было результата. При Ирхине команда перестала ярко играть. Первым делом, он стал требовать соблюдения игровой дисциплины. Не сразу, но результат пришел. Повторюсь, это футбол, эмоции. Есть красота игры, но есть и важность ее результата. По ходу сезона для нас стало важно второе.

СТАВКА НА МЕСТНЫЕ КАДРЫ

— Что собой представляет пятилетняя программа развития клуба?

— Работаем по ней с 2015 года. Данная программа разработана и основана на базе опыта работы средних европейских клубов. Их философия и клубная система направлены на качественную селекцию по подбору молодых потенциально ликвидных футболистов. Учитывая скромные финансовые возможности клуба и выстраивание игрового баланса внутри команды, ее костяк формировался не один год и с каждым сезоном он становится только совершеннее и конкурентоспособнее для решения более высоких задач. Таким образом, ежегодно в команде наигрываются по 8−10 футболистов в возрасте 18−22 лет. Их игра вызывает интерес у клубов РФПЛ и лидеров ФНЛ, что может в дальнейшем принести «Химкам» финансовую выгоду. Сохраняется костяк в количестве 10−14 футболистов, защищающих цвета клуба на протяжении 3−5 лет, которые определяют игровой почерк команды. С каждым сезоном команда должна быть совершеннее и слаженнее. Футболисты должны чувствовать друг друга на поле с закрытыми глазами.

Реализацией программы станет борьба за самые высокие места в лиге с составом, который из категории «ноу нэйм» станет сильным, единым футбольным коллективом. Без участия детской спортивной школы, конечно, не обойтись. Уделяем местным химкинским футбольным кадрам особое внимание. Выделю такой факт: в этом сезоне сразу трое молодых футболистов нашей команды — Дмитрий Зорников, Камран Алиев и Максим Пичугин, являющиеся воспитанниками нашей химкинской школы, — были заиграны в ФНЛ и внесли свой вклад в достижение спортивного результата в отдельных играх за «Химки».

— Уверены в итоговом успехе?

— Мы последовательны в своей работе, не ждем сиюминутного результата от нашей команды. Тем не менее считаем, что наша философия и модель обязательно дадут результат. Каждый футболист нашей команды одевает красно-черную футболку и выходит на поле с мыслью не о премиальных за победу и отдельно взятых бонусах за проведенное игровое время, а о реализации своего игрового потенциала и своем прогрессе как спортсмена-профессионала.

Наш клуб является исключительно бюджетным учреждением. Мы должны оперативно реагировать на решения учредителя и функционировать согласно имеющимся цифрам во избежание недоразумений и повторения ошибок некоторых клубов дивизиона. Порой вынуждены проводить ротацию состава команды. На сегодняшний день мы стабильны и системны. В летне-осенний отрезок чемпионата у нас были временные финансовые трудности, но совместно с учредителями мы оперативно их разрешили. Необходимые членские взносы в ФНЛ оплачены.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЛАТНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИИ — ШАГ К ПОЛУЧЕНИЮ ДОХОДНОСТИ КЛУБОВ

— Клубам реально заработать в ФНЛ?

— Ни один клуб ФНЛ своими заработанными доходами не покрывает и 10 процентов своих текущих расходов на ежегодное содержание. Это очень масштабная проблема, ее осознание загоняет в тупик большинство футбольных функционеров. Я говорю только про ФНЛ. Про ПФЛ вообще молчу. У клубов РФПЛ присутствует небольшая динамика доходности — прежде всего благодаря получению доходов от коммерческих прав от ТВ-трансляций и мега-трансферов раз в четыре года. Например, у «Амкара» это продажа Селихова и Джикии в «Спартак», у «Крыльев Советов» — Молло и Цаллагова в «Зенит», у «Ростова» — порядка пяти футболистов в платежеспособные клубы премьер-лиги. Мы обсуждали с президентом ФНЛ Игорем Ефремовым проблемные вопросы о невозможности клубов лиги извлекать прибыль от ТВ-трансляций и причины этого.

— И какие они?

— Я привел в пример систему работы португальской Сегунды лиги, аналог нашей ФНЛ. Там каждый клуб ежегодно получает от телевизионного холдинга «Спорт-1», транслирующего игры лиги, сумму в размере от 400 000 до 600 000 евро, что является существенным доходом для участников турнира. Если переводить на нынешний курс — это от 28 до 42 миллионов рублей. В свою очередь, Игорь Викторович привел в пример деятельность итальянской серии Б, клубы-участники которой получают от спортивного канала «Скай», который транслирует их игры, порядка 1,5 — 2 миллионов евро в год, а это 105 — 140 миллионов рублей. Правда впечатляют цифры? И ни для кого не является открытием, что все эти суммы происходят от двух источников. Во-первых, канал, который транслирует игры, является платным для телезрителя и входит в блок спортивных каналов. То есть потребитель платит деньги за подписку на целый блок спортивных каналов. Во-вторых, канал в процентном соотношении распределяет между клубами часть своей прибыли от рекламных продуктов. А кто сказал, что Италия или Португалия богаче России? В настоящий момент наша страна является более устойчивой экономической державой с прогрессивной шкалой экономического роста. Поэтому приходится констатировать, что в этих странах сильнее развита культура футбола и коммерческая составляющая в нем.

— Ваши идеи по изменению ситуации?

— Предложил Игорю Ефремову совместно с «Телеспорт» обсудить проект платных интернет-трансляций игр ФНЛ с нового сезона и в тестовом режиме провести анализ по регионам количества просмотров матчей. А потом выборочным методом определить ряд интересных игр сезона и сделать эти трансляции платными. При этом одним из ключевых требований к телекомпании будет внедрение новейших технологий в телетрансляцию и ее качество. Это видеокамеры, графическое наполнение, присутствие известных медиа-персон в качестве комментаторов матча.

Все перечисленное должно быть не хуже как у РФПЛ, но при этом со своим подтекстом и отличительным почерком. Если предложить пользователю достойный продукт в виде качественной трансляции, то каждый второй зритель, не равнодушный к какой-либо команде, не пожалеет условных 100 — 150 рублей за 90 минут ультрасовременного и качественного эфира. Большинство отечественных болельщиков и любителей футбола системно критикует футбольных функционеров за безволие и безынициативность в вопросах развития футбольных коммерческих проектов. Реализация данной инициативы сделает первый шаг к получению доходности клубов ФНЛ. Если постараться совместно выстроить данную систему, то в совсем недалеком будущем футбольные клубы будут иметь очень важный дополнительный источник финансирования в виде доходов за трансляции своих матчей. Тем самым мы сократим риски недофинансирования от учредителей в лице региональных властей, которые ежегодно верстают свои бюджеты, зависящие от социально-экономических факторов в стране.

ЗИМНЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

— К последним новостям. «Химки» покинули лидеры команды — капитан Николай Тюнин и лучший бомбардир этого сезона Илья Кузьмичев. Двоякие чувства, наверное, испытываете?

— В текущий период поступило четыре предложения от клубов премьер-лиги и ФНЛ в отношении некоторых футболистов нашей команды и все носили экономический подтекст. После обсуждения с тренерским штабом мы приняли решение только по Кузьмичеву и Тюнину. Эти футболисты отдали «Химкам» свои лучшие годы спортивной карьеры, помогли клубу оказаться на тех местах, где мы сейчас находимся. Понимали, что больше таких предложений у них не будет. Имею в виду значительно улучшенные финансовые условия в их новых клубах.

— С начала межсезонья состав команды уменьшился уже больше чем на половину. С чем связаны такие перемены?