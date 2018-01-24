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19:18 (мск), источник: ТАСС

Первый тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород» состоится 15 апреля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 января. /ТАСС/. Тестовые футбольные матчи на стадионе «Нижний Новгород» перед играми чемпионата мира 2018 года пройдут 15, 28 апреля и 6 мая. Во всех матчах примет участие нижегородский клуб «Олимпиец», сообщила в среду пресс-служба правительства Нижегородской области.

«В качестве тестовых мероприятий до начала ЧМ-2018 на стадионе пройдут три игры с участием нижегородского футбольного клуба “Олимпиец” в рамках первенства Футбольной национальной лиги», — сказано в сообщении. 15 апреля состоится матч «Олимпиец» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург), 28 апреля — «Олимпиец» — «Ротор-Волгоград», 6 мая — «Олимпиец» — «Луч-Энергия» (Владивосток).

По словам врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, все поставленные сроки должны быть строго соблюдены. Отмечается, что на первом тестовом матче на трибунах будет не более 15 тыс. болельщиков, на втором — не более 22 тыс. (50% от вместимости стадиона), а в ходе третьей игры на трибунах будут присутствовать не более 36 тыс. человек (80%). Билетная программа будет утверждена позднее.

«На примере этих трех игр с постепенным увеличением количества зрителей мы должны отработать все вопросы, связанные с проведением футбольных матчей. Это комплексная работа стадиона, проход болельщиков на стадион в соответствии с требованиями силовых структур, сервисы для зрителей и клиентских групп, подготовка контролеров-распорядителей и волонтеров, работа транспортной инфраструктуры», — приводит пресс-служба слова и. о. замгубернатора региона Дмитрия Сватковского.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 российских городов.

В Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа: 18 июня сборная Швеции сыграет с Южной Кореей, 21 июня аргентинцы встретятся с хорватами, 24 июня команда Англии померится силами с Панамой, а 27 июня Швейцария сыграет с Коста-Рикой. В 1/8 финала 1 июля сыграет победитель группы D и команда, занявшая второе место в группе C. В данные группы вошли соответственно Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия и Франция, Австралия, Перу, Дания. Шестого июля в городе пройдет матч четвертьфинала.

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