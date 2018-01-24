Первый тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород» состоится 15 апреля

«В качестве тестовых мероприятий до начала ЧМ-2018 на стадионе пройдут три игры с участием нижегородского футбольного клуба “Олимпиец” в рамках первенства Футбольной национальной лиги», — сказано в сообщении. 15 апреля состоится матч «Олимпиец» — «Зенит-2» (Санкт-Петербург), 28 апреля — «Олимпиец» — «Ротор-Волгоград», 6 мая — «Олимпиец» — «Луч-Энергия» (Владивосток).

По словам врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, все поставленные сроки должны быть строго соблюдены. Отмечается, что на первом тестовом матче на трибунах будет не более 15 тыс. болельщиков, на втором — не более 22 тыс. (50% от вместимости стадиона), а в ходе третьей игры на трибунах будут присутствовать не более 36 тыс. человек (80%). Билетная программа будет утверждена позднее.

«На примере этих трех игр с постепенным увеличением количества зрителей мы должны отработать все вопросы, связанные с проведением футбольных матчей. Это комплексная работа стадиона, проход болельщиков на стадион в соответствии с требованиями силовых структур, сервисы для зрителей и клиентских групп, подготовка контролеров-распорядителей и волонтеров, работа транспортной инфраструктуры», — приводит пресс-служба слова и. о. замгубернатора региона Дмитрия Сватковского.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи примут 11 российских городов.