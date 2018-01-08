«Луч-Энергия» улетел в Турцию
Финансовые проблемы, которые испытывает АФК «Луч-Энергия», не помешают «тиграм» пройти полноценную подготовку к весенней части
Финансовые проблемы, которые испытывает АФК «Луч-Энергия», не помешают «тиграм» пройти полноценную подготовку к весенней части
Благодаря поддержке группы компаний «Аква-Ресурсы» и администрации Приморского края, команда проведет свой первый
Кроме футболистов основного состава «Луча», отправятся на сборы и два игрока «молодежки» — Егор Холодилов и Антон Кротов, а также уже выступавший за «Луч-Энергию» 21-летний вратарь Владимир Заморока, который первую часть текущего сезона провел в клубе «Сызрань-2003».
Помимо тренировок
16 января — ФК «Тирана» (самый титулованный и популярный клуб Албании, ныне выступающий в первой лиге национального первенства, 1 место по итогам первого круга),
18 января — ФК «Вииторул» (действующий чемпион Румынии),
22 января — ФК «Тобол» (Казахстан,
26 января — ФК «Силекс» (Македония,
После первого сбора команда получит пятидневный отдых, а затем отправится на Кипр, где примет участие в традиционном Кубке ФНЛ.
Дмитрий Санников.