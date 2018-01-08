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09:23 (мск), источник: ДЕЙТА

«Луч-Энергия» улетел в Турцию

Финансовые проблемы, которые испытывает АФК «Луч-Энергия», не помешают «тиграм» пройти полноценную подготовку к весенней части ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2017/2018, сообщили «Deita. ru» в пресс-службе владивостокского футбольного клуба.

Благодаря поддержке группы компаний «Аква-Ресурсы» и администрации Приморского края, команда проведет свой первый учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталии, где созданы оптимальные условия для тренировок и есть большой выбор спарринг-партнеров. Сбор продлится почти 3 недели — с 9 по 28 января.

Кроме футболистов основного состава «Луча», отправятся на сборы и два игрока «молодежки» — Егор Холодилов и Антон Кротов, а также уже выступавший за «Луч-Энергию» 21-летний вратарь Владимир Заморока, который первую часть текущего сезона провел в клубе «Сызрань-2003».

По словам главного тренера «тигров» Александра Григоряна на первом сборе футболистов ожидают ежедневные двухразовые комплексные тренировки, направленные на улучшение их функционального состояния, а также технической и тактической подготовки. Большое внимание будет уделено отработке действий при «стандартных положениях» и разбору игры команды в осенней части Первенства. Игры, к сожалению, не самой удачной: по итогам первой части сезона-2017/2018 «Луч-Энергию» от зоны вылета отделяет всего одно очко.


Помимо тренировок желто-синим предстоит провести в Турции 4 контрольных матча с очень серьезными соперниками:

16 января — ФК «Тирана» (самый титулованный и популярный клуб Албании, ныне выступающий в первой лиге национального первенства, 1 место по итогам первого круга),

18 января — ФК «Вииторул» (действующий чемпион Румынии),

22 января — ФК «Тобол» (Казахстан, Премьер-лига, 5 место),

26 января — ФК «Силекс» (Македония, Премьер-лига, 3 место).

После первого сбора команда получит пятидневный отдых, а затем отправится на Кипр, где примет участие в традиционном Кубке ФНЛ.

Дмитрий Санников.

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