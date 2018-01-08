«Луч-Энергия» улетел в Турцию

Благодаря поддержке группы компаний «Аква-Ресурсы» и администрации Приморского края, команда проведет свой первый учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталии, где созданы оптимальные условия для тренировок и есть большой выбор спарринг-партнеров. Сбор продлится почти 3 недели — с 9 по 28 января. Кроме футболистов основного состава «Луча», отправятся на сборы и два игрока «молодежки» — Егор Холодилов и Антон Кротов, а также уже выступавший за «Луч-Энергию» 21-летний вратарь Владимир Заморока, который первую часть текущего сезона провел в клубе «Сызрань-2003».

По словам главного тренера «тигров» Александра Григоряна на первом сборе футболистов ожидают ежедневные двухразовые комплексные тренировки, направленные на улучшение их функционального состояния, а также технической и тактической подготовки. Большое внимание будет уделено отработке действий при «стандартных положениях» и разбору игры команды в осенней части Первенства. Игры, к сожалению, не самой удачной: по итогам первой части сезона-2017/2018 «Луч-Энергию» от зоны вылета отделяет всего одно очко.