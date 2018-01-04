«Енисей» на сборах в Турции проведет семь матчей

Подопечные Дмитрия Аленичева соберутся 15—16 января в Москве, где пройдут медицинское обследование, после чего вылетят на сборы.

Первый сбор, который пройдет в Белеке c 17 января по 2 февраля, будет направлен на восстановление физических кондиций игроков. Вместе с тем, красно-синие сыграют три игры: 21 января против македонского клуба «Академия Пандева», 26 января соперником станет питерское «Динамо», а завершатся сборы 1 февраля спаррингом с ФК «Кешла» из Азербаджана.

Второй сбор состоится в Сиде с 6 по 15 февраля. Соперниками «Енисея» станут венгерский клуб «Сегет 2011» (10 февраля) и минское «Динамо» (15 февраля).

В заключительном подготовительном цикле, который пройдет в Белеке с 15 по 24 февраля, красноярцы проведут также два матча. 19 февраля с калининградской «Балтикой», а также еще один спарринг в конце сборов, соперник в котором станет известен позднее. Время каждого матча будет сообщено заблаговременно до игры.