«Енисей» на сборах в Турции проведет семь матчей
«Енисей» на
«Енисей» на
Подопечные Дмитрия Аленичева соберутся
Первый сбор, который пройдет в Белеке c 17 января по 2 февраля, будет направлен на восстановление физических кондиций игроков. Вместе с тем,
Второй сбор состоится в Сиде с 6 по 15 февраля. Соперниками «Енисея» станут венгерский клуб «Сегет 2011» (10 февраля) и минское «Динамо» (15 февраля).
В заключительном подготовительном цикле, который пройдет в Белеке с 15 по 24 февраля, красноярцы проведут также два матча. 19 февраля с калининградской «Балтикой», а также еще один спарринг в конце сборов, соперник в котором станет известен позднее. Время каждого матча будет сообщено заблаговременно до игры.
Напомним, после 25 матчей первенства ФНЛ «Енисей» с 56-ю очками лидирует в турнирной таблице.