Полузащитник Николай Тюнин будет помогать молодым футболистам в «Спартаке-2»

Ранее на официальном сайте «Спартака» было объявлено о переходе Тюнина из футбольного клуба «Химки». Полузащитник будет заявлен за «Спартак-2», который выступает в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

«Это переход именно в “Спартак-2”, я разговаривал с Дмитрием Ивановичем Гунько, он сказал, что им нужен игрок, который будет всячески помогать молодым футболистам, например, помогать им комфортнее чувствовать себя на поле. Этот переход неожиданный, но очень приятный. Мой профессиональный путь начинался в “Спартаке”, поэтому вернуться обратно очень круто. Конкретнее свои задачи я обсужу перед сборами, когда главный тренер точно скажет, что от меня хочет», — сказал 30-летний Тюнин.

Полузащитник играл за молодежную команду красно-белых с 2004 года. Тюнин провел один матч за основной состав «Спартака», выйдя на замену в гостевой встрече 1/16 финала Кубка России против «Океана» (2:1) в 2005 году.