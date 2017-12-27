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27 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Константин Зырянов: Может, тренер из меня будет лучше, чем футболист

В среду стало известно, что экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов завершил карьеру и возглавил «Зенит-2». После назначение специалист дал интервью корреспонденту «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

— Как давно возник вариант с таким назначением?

— Если честно, не знаю, как давно руководство решило предложить мне этот пост. Лично я узнал об этом совсем недавно, несколько дней назад.

— Долго думали над решением?

— Вы поймите, я готовился стать тренером, учился на лицензии «Б» и «А». Поэтому долго думать не пришлось — сразу согласился!

— Вы будете играющим тренером или на поле мы вас уже не увидим?

— Почему не увидите? Только теперь уже в матчах ветеранов. К тому же, за последние полгода у меня было две операции… Все равно пришлось бы когда-нибудь заканчивать. Я давно себя готовил к этому. Просто пока были силы, играл. Наверное, мог еще немного, но раз поступило такое предложение, грех было отказываться. Не каждый день предлагают стать главным тренером «Зенита», пускай и второй команды.

— Как Анатолий Давыдов отреагировал на то, что покидает пост главного тренера?

— Мы с ним созванивались. Он всегда по-доброму ко мне относился. Мы прошли с ним долгий путь. Еще в 2009 году удалось поработать в основной команде «Зенита». У нас нет запретных тем, можем поговорить обо всем.

— Планируете с ним советоваться уже на новом для себя посту?

— Буду советоваться со всеми, кто сможет помочь мне дельным советом. В том числе и с Давыдовым.

— «Зенит-2» сейчас не в самом простом положении, занимает третье место с конца турнирной таблицы первенства ФНЛ. Как планируете исправлять положение?

— (Смеется) Потихонечку, как еще. Нам остается только побеждать, другого пути нет. Работа предстоит тяжелая, тем она и интересна.

— Вы завершили карьеру — и команда потеряла одного очень важного игрока.

— Этот футболист полгода не выступал! Надо посмотреть, где я больше помогу. Может, тренер из меня будет лучше, чем получился футболист. А может быть, наоборот.

— Уже разговаривали с партнерами, которых теперь предстоит тренировать?

— Мне все пишут, поздравляют. В том числе и Владислав Радимов, под руководством которого я играл до Давыдова. Приятно, что ребята помнят о футболисте, а теперь и о тренере Зырянове.

— Кто войдет в ваш тренерский штаб?

— Я озвучил свои пожелания руководству. Но озвучивать фамилии я бы не хотел.

— Есть ли среди них знаменитые для болельщиков игроки? Может, Кержаков?

— Ну как сказать… Бывшие футболисты есть. А знаменитые или нет — сами чуть позже увидите.

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