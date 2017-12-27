Константин Зырянов: Может, тренер из меня будет лучше, чем футболист
В среду стало известно, что
В среду стало известно, что
— Как давно возник вариант с таким назначением?
— Если честно, не знаю, как давно руководство решило предложить мне этот пост. Лично я узнал об этом совсем недавно, несколько дней назад.
— Долго думали над решением?
— Вы поймите, я готовился стать тренером, учился на лицензии «Б» и «А». Поэтому долго думать не пришлось — сразу согласился!
— Вы будете играющим тренером или на поле мы вас уже не увидим?
— Почему не увидите? Только теперь уже в матчах ветеранов. К тому же, за последние полгода у меня было две операции… Все равно пришлось бы
— Как Анатолий Давыдов отреагировал на то, что покидает пост главного тренера?
— Мы с ним созванивались. Он всегда
— Планируете с ним советоваться уже на новом для себя посту?
— Буду советоваться со всеми, кто сможет помочь мне дельным советом. В том числе и с Давыдовым.
— «Зенит-2» сейчас не в самом простом положении, занимает третье место с конца турнирной таблицы первенства ФНЛ. Как планируете исправлять положение?
— (Смеется) Потихонечку, как еще. Нам остается только побеждать, другого пути нет. Работа предстоит тяжелая, тем она и интересна.
— Вы завершили карьеру — и команда потеряла одного очень важного игрока.
— Этот футболист полгода не выступал! Надо посмотреть, где я больше помогу. Может, тренер из меня будет лучше, чем получился футболист. А может быть, наоборот.
— Уже разговаривали с партнерами, которых теперь предстоит тренировать?
— Мне все пишут, поздравляют. В том числе и Владислав Радимов, под руководством которого я играл до Давыдова. Приятно, что ребята помнят о футболисте, а теперь и о тренере Зырянове.
— Кто войдет в ваш тренерский штаб?
— Я озвучил свои пожелания руководству. Но озвучивать фамилии я бы не хотел.
— Есть ли среди них знаменитые для болельщиков игроки? Может, Кержаков?
— Ну как сказать… Бывшие футболисты есть. А знаменитые или нет — сами чуть позже увидите.