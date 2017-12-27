Константин Зырянов завершил карьеру футболиста и возглавил «Зенит-2»

С 1994 по 2000 год Зырянов выступал за пермский «Амкар», затем перешел в московское «Торпедо», цвета которого защищал до 2006 года, а в 2007-м стал игроком «Зенита». В составе петербургского клуба Зырянов провел 286 матчей во всех турнирах, трижды победил в чемпионате России (в 2007, 2010 и 2012 годах), завоевал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.