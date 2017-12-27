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27 декабря, источник: Р-Спорт

Константин Зырянов завершил карьеру футболиста и возглавил «Зенит-2»

Трехкратный чемпион России по футболу Константин Зырянов завершил карьеру игрока в возрасте 40 лет и был назначен главным тренером санкт-петербургского «Зенита-2», выступающего в Футбольной национальной лиге, сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Источник: Reuters

Зырянов в 2014 году в статусе играющего тренера присоединился к «Зениту-2» и помог команде одержать победу во втором дивизионе.

С 1994 по 2000 год Зырянов выступал за пермский «Амкар», затем перешел в московское «Торпедо», цвета которого защищал до 2006 года, а в 2007-м стал игроком «Зенита». В составе петербургского клуба Зырянов провел 286 матчей во всех турнирах, трижды победил в чемпионате России (в 2007, 2010 и 2012 годах), завоевал Кубок и Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной России Зырянов провел 52 матча, выиграл бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

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