Павел Соломатин: История Родченкова навредила моей репутации
Нападающий «Волгаря» Павел Соломатин в интервью «СЭ» отметил, что ему навредил допинговый скандал вокруг российского спорта.
Нападающий «Волгаря» Павел Соломатин в интервью «СЭ» отметил, что ему навредил допинговый скандал вокруг российского спорта.
— Как относитесь к допинговому скандалу вокруг российского спорта?
— Считаю, что это просто способ давления на страну. Нам хотят сделать плохо, но я уверен, что все будет хорошо.
— Беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков — подлец?
— Для меня — подлец.
— В его переписке, которая была в приложении к докладу эксперта ВАДА Ричарда Макларена, утверждается — якобы вы употребляли марихуану. Как такое могло произойти?
— Видимо, всех гребли одной гребенкой, туда попали и мы вместе со всей сборной России.
— Как думаете, будут нападки на нашу национальную команду до ЧМ-2018?
— Думаю, да. До последнего станут стараться ударить.
— Сильно сказалась та история на вашей карьере?
— К сожалению, очень. Она навредила моей репутации.
— Чувствуете недоверие, когда ведете переговоры с представителями клубов?
— Не то чтобы недоверие, но понятно, что люди читали эти небылицы и потом задумывались. Считаю, что мне вообще нужно забыть ту ситуацию. (Андрей СИЗЯКИН).