Павел Соломатин: История Родченкова навредила моей репутации

Источник: РИА "Новости"

Экс-форварда «Динамо» информатор ВАДА Григорий Родченков обвинил в употреблении марихуаны.

— Как относитесь к допинговому скандалу вокруг российского спорта?

— Считаю, что это просто способ давления на страну. Нам хотят сделать плохо, но я уверен, что все будет хорошо.

— Беглый глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков — подлец?

— Для меня — подлец.

— В его переписке, которая была в приложении к докладу эксперта ВАДА Ричарда Макларена, утверждается — якобы вы употребляли марихуану. Как такое могло произойти?

— Видимо, всех гребли одной гребенкой, туда попали и мы вместе со всей сборной России.

— Как думаете, будут нападки на нашу национальную команду до ЧМ-2018?

— Думаю, да. До последнего станут стараться ударить.

— Сильно сказалась та история на вашей карьере?

— К сожалению, очень. Она навредила моей репутации.

— Чувствуете недоверие, когда ведете переговоры с представителями клубов?