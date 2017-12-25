Чем нам запомнился 2017-й год

Источник: РИА "Новости"

Прошедший футбольный год был богат на яркие и запоминающиеся события в жизни ФНЛ. Выделим те, которые оставили ощутимый след не только в нашей памяти, но и вызвали большой общественный резонанс, и освещались в большом количестве средств массовой информации.

На первое место поставим героическое действие, совершённое игроком «Кубани». Спасать жизнь своему коллеге по футбольному делу Алхазову прямо на поле пришлось Алексею Гаю. И если бы не его умелые, быстрые и точные действия, то неизвестно, чем бы всё завершилось.

На второе место в рейтинге событий года (не только ФНЛ), поставим известие о скоропостижной смерти на 50-м году жизни Константина Сарсания. Константин был разносторонним человеком и отметился практически во всех сферах, связанных с любимым видом спорта. Он был игроком, тренером, агентом, менеджером. Возрождение «Зенита» неразрывно связывают с его именем. Его заслуга и в том, что в нашем первенстве выступает Панюков, голеадор, занимающий вторую строчку в гонке бомбардиров.

Третья строчка в рейтинге событий досталась событиям в Оренбурге и Новосибирске. Обычно раз в сезон во время соревнований первого дивизиона фиксируются беспорядки на стадионе. На сей раз это произошло в Оренбурге, на игре хозяев поля с самарскими «Крыльями Советов». Но тут всё, хоть и прошло с кровопролитием, но обошлось без жертв, а вот убийство красноярского болельщика фанатами из Новосибирска ничем оправдать нельзя.

Четвёртое место отдадим тренерской чехарде почти во всех командах ФНЛ. Надо отметить, что перестановки рулевых на тренерском мостике команд ФНЛ в течении всего года стали своеобразным трендом дивизиона. Как начал её в начале года Григорян, так и продолжалась она на протяжении почти всего первого этапа. В некоторых клубах такие перемены случились по два раза. В том же хабаровском СКА пришедшего вместо Григоряна Гордеева сменил Поддубский. Не получилось у Андрея Львовича найти общий язык с игроками. В другом дальневосточном клубе — «Луче-Энергии» Емельянов уступил своё место Ушахину, но и тому не удалось оставить владивостокцев в числе участников ФНЛ на следующий сезон, поэтому никого не удивило возвращение за пульт управления командой Емельянова, хотя были и загадочный Иванаускас, и временный Агрофенин. Но на этом перестановки в «Луче» не прекратились. На данный момент командой руководит Жолт Хорняк. 7 команд лиги («Крылья Советов», «Енисей», «Оренбург», «Химки», «Ротор», «Зенит-2», «Спартак-2») начали очередной сезон с новыми главными тренерами. В «Тюмени», «Роторе» и «Авангарде» новые наставники пришли уже по ходу первенства. В «Химках» и «Оренбурге» новые тренеры темпов ФНЛ не выдержали, и их отставка никого не удивила. А вот перезагрузка «Балтики» пошла ей на пользу.

И это пятая строчка нашего рейтинга. Никто иначе, как чудом, не называл сохранение «Балтикой» своего присутствия в ФНЛ на следующий сезон. Новому главному тренеру Игорю Черевченко вместе с игроками удалось ликвидировать отрыв в 10 очков, и по дополнительным показателям занять спасительное 15 место.

На шестом месте шестой по счёту Кубок ФНЛ. В его финале воронежский «Факел» обыграл «Чертаново». Отметим, что впервые в заключительном матче турнира сыграла команда, не входящая в ФНЛ.

Чуть не дотянула до цветочной церемонии новость о конкурсе красоты «Мисс ФНЛ-ФОНБЕТ». Хотя новость и вызвала большой ажиотаж среди болельщиков разных команд, но у неё только седьмое место. В финале конкурса победу одержала представительница ярославского «Шинника» Карина Сулейманова.

На 8-е место поставим «голодный» бунт в стане дальневосточного «Луча-Энергии». Он затронул за живое многие команды, испытывающие подобные трудности. И главное, что положение дел после него, хоть и медленно, но стало выправляться.

9-е место у знаменитой пресс-конференции тренера «Тамбова» Андрея Талалаева после игры в Красноярске. Андрея Викторовича всегда слушать интересно, а тут он превзошёл себя.