Массимо Каррера: Санта-Клаусом в семье был я. Он тоже красно-белый
Главный тренер «Спартака» дал интервью «СЭ» у себя дома в Бергамо.
Главный тренер «Спартака» дал интервью «СЭ» у себя дома в Бергамо.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
из Бергамо
Как живет главный тренер
Воображение рисовало пышный палаццо, однако в реальности дом Массимо Карреры в городе Бергамо ничем особым не выделяется. Тихий район на окраине, узкая улица, невысокая калитка. Массимо ждет меня возле уличного почтового ящика — и проходящие мимо него молодые итальянцы даже не останавливаются. «Если кто и узнает, то в основном люди старшего поколения», — скажет Каррера позже, когда мы сядем в его гостиной.
Оказывается, это даже не дом, а квартира. Небольшая, но очень стильная и уютная. У Пинни Карреры, жены Массимо, которая во время интервью тихонько прошла через комнату, отличный вкус. Минимум декора, но детали впечатляют. Например, в отделанной металлическими панелями стене, на которой висит большой телевизор (там показывают футбол, конечно), встроен камин. На кухне — огромная вытяжка для барбекю, винный шкаф с явно неплохой коллекцией. А на столе — спортивная пресса. Рядом с розовой La Gazzetta dello Sport ложится и «Спорт-Экспресс» — c портретом Массимо на обложке, который по нашему замыслу каждый болельщик мог превратить в маску.
«Помню это, — улыбается Каррера и с выражением читает заголовок: — Ave Massimo!».
Отпуск только начался, а главный тренер «Спартака» уже выглядит посвежевшим. Честно говоря, и я всего за день в предрождественском Бергамо успел отдохнуть от московской суеты. Можно представить, как тут хорошо и спокойно Каррере.
— Жить в Бергамо легче, — начинает Массимо. — Маленький город, все для человека. Москва — совсем другая, это понятно. Но с моей работой не так сложно адаптироваться в мегаполисе. В конце концов, я провожу время только на базе и в гостинице. Не могу сказать, что живу в Москве полноценно, поэтому и не ощущаю на себе давления большого города. Все давление связано с работой.
— Где будете отмечать Рождество?
— Едем в Пьемонт, в город Алессандрия. Там живут родители моей жены. Чудесное местечко, милый небольшой средневековый городок. Всей семьей и отпразднуем Рождество.
— Рождество главнее Нового года?
— Для нас — да. Вне всяких сомнений. Новый год — не столько праздник, сколько тусовка. Пойти на дискотеку, встретиться с друзьями, подурачиться — вот что такое Новый год. А Рождество — большой семейный праздник. В этот день собираются все родственники, даже дальние — те, кого можешь не видеть целый год. Особенное торжество, очень трогательное и долгожданное.
— Кто в вашей семье
— Когда девочки были маленькими,
— Когда раскусили?
— Они у меня сообразительные, поэтому рано. Уже в
— Замечательно.
— Да и вообще
— Весной вам в Бергамо устроили пышную встречу с песнями. Сейчас как встретили?
— Скромнее. Середина чемпионата, еще не заслужил особых почестей. Поэтому провожу отпуск тихо и
— А вас вообще часто узнают на улицах в Италии?
— В основном люди старшего поколения. Ну, такие же старые, как я. Те, кто помнит ту «Аталанту». А если серьезно, я здесь редко хожу по городу и в последнее время вообще появляюсь редко.
— Люди, которые все же берут автограф, спрашивают
— Знаете, задают стандартные вопросы — как живу, как страна, каков народ, что ем. Итальянцы любят спросить о еде!
НАСТОЯЩИЙ «СПАРТАК» — ТОТ, ЧТО ПОБЕДИЛ С ЦСКА
— Что вы сказали команде перед отпуском?
— Пожелал хорошего отдыха. Поздравил с наступающими праздниками. Поблагодарил за отдачу, за то, как все играли во второй части чемпионата, после «Анжи» (2:2). Ну, и попросил как следует отдохнуть, потому что ребята нужны мне свежие в 2018 году. У нас впереди много матчей.
— Главное отличие нынешнего «Спартака» от того, что стал чемпионом весной?
— Нет большой разницы,
— Разве может быть иначе после чемпионства?
— Не спорю. Но проблема «Спартака» заключалась в том, что команда не привыкла побеждать постоянно, а ведь это очень важно для чемпиона — выигрывать и выигрывать, несмотря ни на какие успехи. В прошлом году мало кто ждал от нас такого всплеска, и
— Матч этого сезона, который вспоминаете в первую очередь?
— Последний, против ЦСКА. Разгромить принципиального соперника всего через несколько дней после унижения в Ливерпуле — это действительно преодоление. Ценю, что ребята сумели таким образом переломить себя, обстоятельства, настроение.
— 0:7 и 3:0 за одну неделю. Где здесь настоящий «Спартак»?
— Точно не в Ливерпуле. Но это пока и не та команда, которая громит «Севилью» 5:1, давайте будем честны. Настоящий «Спартак» — он
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЛИВЕРПУЛЕ
— Почему в Ливерпуле «Спартак» до последнего бежал отыгрываться, даже когда это стало невозможным теоретически? Не лучше ли было удержать хотя бы подобие приличного счета, раз уж ничего другого не получалось?
— Слушайте, ну мы получили три мяча в первые двадцать минут, что там было удерживать? В такой ситуации надо бороться до конца, ни в коем случае нельзя сдаваться. И мы продолжали гнуть свою линию. Но я признаю, что ошибся.
— В чем?
— В том, что решил, будто мы готовы играть в таких матчах на победу. Мы не были готовы, но решили действовать так, чтобы взять три очка. Это был просчет, да. Но значит ли это, что я сейчас поступил бы иначе? Нет. Я бы повторил. Не жалею о выбранной тактике.
— То есть если бы вышли против «Ливерпуля» заново, то все равно сыграли бы агрессивно?
— Именно так.
— Как отнеслись к словам Аленичева, который назвал результат позором?
— Совершенно нормально, меня это не задело. Он прав, проиграть со счетом 0:7 — это позор и унижение. Как можно обижаться на правильные слова? Поражения надо принимать и делать правильные выводы.
— А многие болельщики после высказывания Аленичева бросились вас защищать.
— Спасибо им, конечно. Но я обязан быть критичен к себе. Это «Спартак», он всегда на первых полосах. Нельзя витать в облаках и делать вид, что все хорошо, если, например, есть проблемы. Ответственность огромная, надо ее принимать.
ПОТЕРЯЛ ЛИ МАССИМО РАЗДЕВАЛКУ
— Самый сложный момент сезона?
— Матч с «Тосно» (2:2), когда снова упустили победу. Именно в этот день мы достигли дна, но после сумели оттолкнуться и пойти наверх. И игра с «Анжи» через неделю (2:2), пусть нас за нее и ругали, стала уже позитивным сигналом. Команду будто ударило током — в хорошем смысле. С того момента мы прибавляли.
— В сентябре много писали о том, что Каррера потерял раздевалку. Под этими разговорами есть основание?
— Я ни с кем не ругался. Обстановка действительно была сложной, но связано это было с результатами, а не с отношениями между командой и тренером. Другое дело, что со стороны, возможно,
— Кого имеете в виду?
— Тех, кто желает добра не «Спартаку», а себе. Пошли странные слухи, глупые обвинения в адрес новых итальянских помощников. Их пытались сделать настоящими козлами отпущения. Но поиск виновных — удел слабых, удел лузеров. К сожалению, всегда найдутся люди, которые будут этим заниматься.
— На вас давили, чтобы вы отказались от услуг тренера по физподготовке Джорджо Д’Урбано?
— Кто давил?
— Те самые люди со стороны, о которых вы сказали.
— Давить бесполезно. Но мне было неприятно, потому что ничего принципиально нового по сравнению с прошлым сезоном мы не придумали. Да, Д’Урбано разработал программу силовых упражнений, но мы и без него сделали бы то же самое. Потому что три года подряд я применял этот комплекс в «Ювентусе», и это дало результаты. Когда пошла волна, будто проблемы «Спартака» связаны с новыми помощниками, я был ошарашен. Подумайте сами, как два человека, которые пришли в штаб не на замену, а в дополнение, могут стать причиной всех неудач? Это смешно и глупо. Я их выбрал не потому, что они мои друзья, а потому что они профессионалы.
— Есть ощущение, что недовольство шло и от игроков, раздраженных тяжелыми упражнениями со штангой.
— Может, игроки начнут еще и решать, как им тренироваться? Футболист не должен определять методику тренировок, в команде этим занимаются другие люди. Возможно, сначала
— Впереди сборы. Ребятам готовиться к работе с железом?
— У нас три турнира, так что поработать надо как следует. Сборы будут тяжелыми.