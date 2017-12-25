Массимо Каррера: Санта-Клаусом в семье был я. Он тоже красно-белый

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

из Бергамо

Как живет главный тренер клуба-чемпиона?

Воображение рисовало пышный палаццо, однако в реальности дом Массимо Карреры в городе Бергамо ничем особым не выделяется. Тихий район на окраине, узкая улица, невысокая калитка. Массимо ждет меня возле уличного почтового ящика — и проходящие мимо него молодые итальянцы даже не останавливаются. «Если кто и узнает, то в основном люди старшего поколения», — скажет Каррера позже, когда мы сядем в его гостиной.

Оказывается, это даже не дом, а квартира. Небольшая, но очень стильная и уютная. У Пинни Карреры, жены Массимо, которая во время интервью тихонько прошла через комнату, отличный вкус. Минимум декора, но детали впечатляют. Например, в отделанной металлическими панелями стене, на которой висит большой телевизор (там показывают футбол, конечно), встроен камин. На кухне — огромная вытяжка для барбекю, винный шкаф с явно неплохой коллекцией. А на столе — спортивная пресса. Рядом с розовой La Gazzetta dello Sport ложится и «Спорт-Экспресс» — c портретом Массимо на обложке, который по нашему замыслу каждый болельщик мог превратить в маску.

«Помню это, — улыбается Каррера и с выражением читает заголовок: — Ave Massimo!».

Отпуск только начался, а главный тренер «Спартака» уже выглядит посвежевшим. Честно говоря, и я всего за день в предрождественском Бергамо успел отдохнуть от московской суеты. Можно представить, как тут хорошо и спокойно Каррере.

— Жить в Бергамо легче, — начинает Массимо. — Маленький город, все для человека. Москва — совсем другая, это понятно. Но с моей работой не так сложно адаптироваться в мегаполисе. В конце концов, я провожу время только на базе и в гостинице. Не могу сказать, что живу в Москве полноценно, поэтому и не ощущаю на себе давления большого города. Все давление связано с работой.

— Где будете отмечать Рождество?

— Едем в Пьемонт, в город Алессандрия. Там живут родители моей жены. Чудесное местечко, милый небольшой средневековый городок. Всей семьей и отпразднуем Рождество.

— Рождество главнее Нового года?

— Для нас — да. Вне всяких сомнений. Новый год — не столько праздник, сколько тусовка. Пойти на дискотеку, встретиться с друзьями, подурачиться — вот что такое Новый год. А Рождество — большой семейный праздник. В этот день собираются все родственники, даже дальние — те, кого можешь не видеть целый год. Особенное торжество, очень трогательное и долгожданное.

— Кто в вашей семье Санта-Клаус?

— Когда девочки были маленькими, Санта-Клаусом был я. Наряжался в колпак и куртку, прицеплял бороду и становился добрым сказочным дедушкой.

— Когда раскусили?

— Они у меня сообразительные, поэтому рано. Уже в четыре-пять лет дергали за бороду и кричали: «Папа!» (Смеется.).

— Замечательно.

— Да и вообще Санта-Клаус — классный персонаж. Он ведь тоже красно-белый!

— Весной вам в Бергамо устроили пышную встречу с песнями. Сейчас как встретили?

— Скромнее. Середина чемпионата, еще не заслужил особых почестей. Поэтому провожу отпуск тихо и по-семейному.

— А вас вообще часто узнают на улицах в Италии?

— В основном люди старшего поколения. Ну, такие же старые, как я. Те, кто помнит ту «Аталанту». А если серьезно, я здесь редко хожу по городу и в последнее время вообще появляюсь редко.

— Люди, которые все же берут автограф, спрашивают что-то о России?

— Знаете, задают стандартные вопросы — как живу, как страна, каков народ, что ем. Итальянцы любят спросить о еде! Каких-то особых стереотипов не заметил. Скорее люди интересуются культурными особенностями. Это же здорово, что у каждого народа есть что-то свое.

НАСТОЯЩИЙ «СПАРТАК» — ТОТ, ЧТО ПОБЕДИЛ С ЦСКА

— Что вы сказали команде перед отпуском?

— Пожелал хорошего отдыха. Поздравил с наступающими праздниками. Поблагодарил за отдачу, за то, как все играли во второй части чемпионата, после «Анжи» (2:2). Ну, и попросил как следует отдохнуть, потому что ребята нужны мне свежие в 2018 году. У нас впереди много матчей.

— Главное отличие нынешнего «Спартака» от того, что стал чемпионом весной?

— Нет большой разницы, игроки-то все остались. Другим стало отношение к нашей команде. Гораздо выше давление. В прошлом сезоне каждая победа была праздником, а сейчас это нечто обязательное. От нас требуют успеха по расписанию, вот почему давление возросло. Это нормально.

— Разве может быть иначе после чемпионства?

— Не спорю. Но проблема «Спартака» заключалась в том, что команда не привыкла побеждать постоянно, а ведь это очень важно для чемпиона — выигрывать и выигрывать, несмотря ни на какие успехи. В прошлом году мало кто ждал от нас такого всплеска, и где-то за счет неожиданности мы брали свое. Теперь труднее, уже никого не удивишь. Но мы, вероятно, подумали, что на инерции все будет получаться и дальше. Это ошибка. Поддерживать заданный уровень сложнее, чем однажды прыгнуть выше головы. Только истинному чемпиону это по силам.

— Матч этого сезона, который вспоминаете в первую очередь?

— Последний, против ЦСКА. Разгромить принципиального соперника всего через несколько дней после унижения в Ливерпуле — это действительно преодоление. Ценю, что ребята сумели таким образом переломить себя, обстоятельства, настроение.

— 0:7 и 3:0 за одну неделю. Где здесь настоящий «Спартак»?

— Точно не в Ливерпуле. Но это пока и не та команда, которая громит «Севилью» 5:1, давайте будем честны. Настоящий «Спартак» — он где-то посередине. Вот против ЦСКА, как мне кажется, мы были близки к истине. «Спартак» снова показал себя командой бойцов, это и есть наша суть.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЛИВЕРПУЛЕ

— Почему в Ливерпуле «Спартак» до последнего бежал отыгрываться, даже когда это стало невозможным теоретически? Не лучше ли было удержать хотя бы подобие приличного счета, раз уж ничего другого не получалось?

— Слушайте, ну мы получили три мяча в первые двадцать минут, что там было удерживать? В такой ситуации надо бороться до конца, ни в коем случае нельзя сдаваться. И мы продолжали гнуть свою линию. Но я признаю, что ошибся.

— В чем?

— В том, что решил, будто мы готовы играть в таких матчах на победу. Мы не были готовы, но решили действовать так, чтобы взять три очка. Это был просчет, да. Но значит ли это, что я сейчас поступил бы иначе? Нет. Я бы повторил. Не жалею о выбранной тактике.

— То есть если бы вышли против «Ливерпуля» заново, то все равно сыграли бы агрессивно?

— Именно так.

— Как отнеслись к словам Аленичева, который назвал результат позором?

— Совершенно нормально, меня это не задело. Он прав, проиграть со счетом 0:7 — это позор и унижение. Как можно обижаться на правильные слова? Поражения надо принимать и делать правильные выводы. Кого-то 0:7 могут убить, а кого-то — сделать сильнее.

— А многие болельщики после высказывания Аленичева бросились вас защищать.

— Спасибо им, конечно. Но я обязан быть критичен к себе. Это «Спартак», он всегда на первых полосах. Нельзя витать в облаках и делать вид, что все хорошо, если, например, есть проблемы. Ответственность огромная, надо ее принимать.

ПОТЕРЯЛ ЛИ МАССИМО РАЗДЕВАЛКУ

— Самый сложный момент сезона?

— Матч с «Тосно» (2:2), когда снова упустили победу. Именно в этот день мы достигли дна, но после сумели оттолкнуться и пойти наверх. И игра с «Анжи» через неделю (2:2), пусть нас за нее и ругали, стала уже позитивным сигналом. Команду будто ударило током — в хорошем смысле. С того момента мы прибавляли.

— В сентябре много писали о том, что Каррера потерял раздевалку. Под этими разговорами есть основание?

— Я ни с кем не ругался. Обстановка действительно была сложной, но связано это было с результатами, а не с отношениями между командой и тренером. Другое дело, что со стороны, возможно, кто-то использовал наши проблемы для дестабилизации обстановки.

— Кого имеете в виду?

— Тех, кто желает добра не «Спартаку», а себе. Пошли странные слухи, глупые обвинения в адрес новых итальянских помощников. Их пытались сделать настоящими козлами отпущения. Но поиск виновных — удел слабых, удел лузеров. К сожалению, всегда найдутся люди, которые будут этим заниматься.

— На вас давили, чтобы вы отказались от услуг тренера по физподготовке Джорджо Д’Урбано?

— Кто давил?

— Те самые люди со стороны, о которых вы сказали.

— Давить бесполезно. Но мне было неприятно, потому что ничего принципиально нового по сравнению с прошлым сезоном мы не придумали. Да, Д’Урбано разработал программу силовых упражнений, но мы и без него сделали бы то же самое. Потому что три года подряд я применял этот комплекс в «Ювентусе», и это дало результаты. Когда пошла волна, будто проблемы «Спартака» связаны с новыми помощниками, я был ошарашен. Подумайте сами, как два человека, которые пришли в штаб не на замену, а в дополнение, могут стать причиной всех неудач? Это смешно и глупо. Я их выбрал не потому, что они мои друзья, а потому что они профессионалы.

— Есть ощущение, что недовольство шло и от игроков, раздраженных тяжелыми упражнениями со штангой.

— Может, игроки начнут еще и решать, как им тренироваться? Футболист не должен определять методику тренировок, в команде этим занимаются другие люди. Возможно, сначала кто-то решил, что можно все свалить на новых помощников и их уберут, но это не так.

— Впереди сборы. Ребятам готовиться к работе с железом?