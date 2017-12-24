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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Луч-Энергия» расторг контракт с Хорняком по обоюдному согласию

Жолт Хорняк покидает пост главного тренера «Луча-Энергии».

Источник: РИА "Новости"

По обоюдному решению сторон контракт со специалистом расторгнут. Хорняк возглавил команду минувшим летом.

«Ассоциация Футбольный клуб “Луч-Энергия” благодарит Жолта за работу в непростое для клуба время, самоотдачу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — сообщает пресс-служба клуба.

В настоящее время дальневосточный клуб занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 15-е место, находясь всего в одном балле от зоны вылета.

Ожидается, что команду возглавит бывший наставник «СКА-Хабаровск» и «Анжи» Александр Григорян.

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