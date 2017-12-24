Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Луч-Энергия» расторг контракт с Хорняком по обоюдному согласию
Жолт Хорняк покидает пост главного тренера «Луча-Энергии».
Жолт Хорняк покидает пост главного тренера «Луча-Энергии».
По обоюдному решению сторон контракт со специалистом расторгнут. Хорняк возглавил команду минувшим летом.
«Ассоциация Футбольный клуб “Луч-Энергия” благодарит Жолта за работу в непростое для клуба время, самоотдачу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — сообщает
В настоящее время дальневосточный клуб занимает в турнирной таблице Футбольной национальной лиги 15-е место, находясь всего в одном балле от зоны вылета.
Ожидается, что команду возглавит бывший наставник «СКА-Хабаровск» и «Анжи» Александр Григорян.