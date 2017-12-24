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10:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жолт Хорняк покидает пост главного тренера «Луча-Энергии»

Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному решению сторон.

Владивосток, 24 декабря, PrimaMedia.

Пост главного тренера владивостокского футбольного клуба «Луч-Энергия» покидает Жолт Хорняк. Контракт расторгнут по обоюдному решению сторон, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный аккаунт футбольного клуба «Луч-Энергия» из Владивостока.

Отметим, словацкого специалиста Жолта Хорняка в качестве главного тренера команды клуб заявил 6 сентября 2017 года. В ноябре Жолт Хорняк приостановил свой контракт из-за 4-месячного долга по зарплате. Он отметил, что впервые столкнулся с такими финансовыми проблемами, работая в футбольном клубе.

«Ассоциация «Футбольный клуб «Луч-Энергия» благодарит Жолта за работу в непростое для клуба время, самоотдачу и желает успехов в дальнейшей тренерской карьере!» — сообщили в Instagram-паблике.

Есть мнение, что место главного тренера может занять ранее тренировавший «Луч» российский специалист Александр Григорян. Правда сам Григорян пока не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. Как и исполнительный директор клуба Евгений Стрижиченко.

Напомним, ФК «Луч-Энергия» из Владивостока завершил первую половину первенства ФНЛ. После 25 игр команда с 27-ю очками расположилась на 15 месте в турнирной таблице.

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