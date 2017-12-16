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00:43 (мск), источник: Р-Спорт

Стадион в Калининграде к ЧМ откроется матчем между «Балтикой» и «Шальке»

МОСКВА, 15 дек — Р-Спорт. Первым матчем на новом стадионе в Калининграде, который построен к чемпионату мира по футболу-2018 в России, может стать игра между местной «Балтикой» и немецким «Шальке», сообщает региональное издание Клопс.Ru.

Источник: РИА "Новости"

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде и Екатеринбурге.

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По информации СМИ, в марте 2018 года должен пройти матч открытия между «Балтикой» и «Шальке».

«Действительно, ведем переговоры с немецким клубом, сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договоренность есть, нам хочется, чтобы калининградцы насладились игрой с именитой командой», — рассказал вице-премьер Калининградской области Александр Рольбинов.

Стадион в Калининграде должен принять четыре матча группового этапа ЧМ-2018. На арене пройдут следующие встречи: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).

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