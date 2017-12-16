Стадион в Калининграде к ЧМ откроется матчем между «Балтикой» и «Шальке»
МОСКВА, 15 дек —
МОСКВА, 15 дек —
Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве,
По информации СМИ, в марте 2018 года должен пройти матч открытия между «Балтикой» и «Шальке».
«Действительно, ведем переговоры с немецким клубом, сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договоренность есть, нам хочется, чтобы калининградцы насладились игрой с именитой командой», — рассказал
Стадион в Калининграде должен принять четыре матча группового этапа ЧМ-2018. На арене пройдут следующие встречи: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).