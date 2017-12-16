Стадион в Калининграде к ЧМ откроется матчем между «Балтикой» и «Шальке»

Источник: РИА "Новости"

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде и Екатеринбурге.

По информации СМИ, в марте 2018 года должен пройти матч открытия между «Балтикой» и «Шальке».

«Действительно, ведем переговоры с немецким клубом, сейчас они смотрят свои графики. Предварительная договоренность есть, нам хочется, чтобы калининградцы насладились игрой с именитой командой», — рассказал вице-премьер Калининградской области Александр Рольбинов.