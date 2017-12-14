«Крыльям Советов» выделили из самарского бюджета ещё 111 млн рублей

Месяц назад в бюджет вносились изменения, в соответствии с которыми «Крылья Советов» получили из него 200 млн рублей.



«Как у нас живёт футбольный клуб “Крылья Советов”. Мы закладываем в бюджете 500−600 млн рублей, реальная потребность у нас где-то около… В прошлом году была 1,3 млрд. Соответственно, образовывается финансовая дыра в размере трёх-четырёх месяцев, когда все депутаты уходят в отпуска, и футбольный клуб живёт по сути дела в долг — не платится зарплата три-четыре месяца. Потом в конце года мы выходим из отпусков и начинаем дополнительное финансирование. В результате в конце года мы сводим концы с концами и ещё уходим в долги. Вот такое примерно финансовое состояние футбола из года в год. Поэтому так и происходит, что когда футболист не получает три-четыре месяца зарплату, он так и играет. И мы не можем ничего сделать — надо либо регулировать тогда бюджет клуба, чтобы ежемесячно были поступления, вовремя заплата, либо мы так и будем болтаться: ФНЛ — Премьер-Лига», — заявил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин, слова которого приводит интернет-издание Samru.ru.



При этом он отметил, что совокупное привлечение внебюджетных источников по всем самарским профессиональным спортивным клубам — 700−800 млн рублей, это дополнительные финансы, которые привлекаются на содержание самарского спорта. Из них экономия бюджета по «Крыльям Советов» — 450 млн, 100 млн — экономия по «Ладе».