«Крыльям Советов» выделили из самарского бюджета ещё 111 млн рублей
Сегодня, 14 декабря, депутаты Самарской Губернской Думы внесли изменения в бюджет региона на текущий, 2017 год.
Сегодня, 14 декабря, депутаты Самарской Губернской Думы внесли изменения в бюджет региона на текущий, 2017 год.
В числе прочего, в бюджете направлены дополнительные средства в размере 308,5 млн рублей на поддержку местных спортивных клубов. Данные деньги — результат перераспределения средств внутри казны. 111 млн рублей пойдут на футбольный клуб «Крылья Советов», 148 млн рублей — хоккейный клуб «Лада», 4 млн рублей — гандбольный клуб «Лада», 25 млн рублей — баскетбольный клуб «Нова», 20 млн — баскетбольный клуб «Самара».
Месяц назад в бюджет вносились изменения, в соответствии с которыми «Крылья Советов» получили из него 200 млн рублей.
«Как у нас живёт футбольный клуб “Крылья Советов”. Мы закладываем в бюджете 500−600 млн рублей, реальная потребность у нас
При этом он отметил, что совокупное привлечение внебюджетных источников по всем самарским профессиональным спортивным клубам — 700−800 млн рублей, это дополнительные финансы, которые привлекаются на содержание самарского спорта. Из них экономия бюджета по «Крыльям Советов» — 450 млн, 100 млн — экономия по «Ладе».